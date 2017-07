RCMEMORIES IM THE RITZ-CARLTON, ABAMA: EIN FAMILIENURLAUB AUF TENERIFFA BLEIBT UNVERGESSLICH

(fair-NEWS)

Teneriffa/ Frankfurt, 5. Juli 2017 – Mit der ganzen Familie auf dem höchsten Berg Spaniens die Sterne beobachten, mit Ritz Kids alles über Koi-Karpfen lernen, kulinarische Genüsse auf Sterneniveau erleben – das alles und noch viel mehr bietet The Ritz-Carlton, Abama im Süden der Kanareninsel Teneriffa. Mit seinen großzügigen Grünanlagen, abwechslungsreicher Gastronomie und vielseitigen Unterhaltungsangeboten für Erwachsene und Kinder ist das Luxushotel der ideale Ort, um als Familie abzuschalten und unvergessliche Urlaubserinnerungen mitzunehmen.Ein komfortables Zuhause für die schönsten Wochen des Jahres finden Familien in luxuriösen Zimmern und geräumigen Suiten. Hier genießen sie zusätzliche Annehmlichkeiten im Service. Für noch mehr Komfort steht der Club Level: Neben modernster Ausstattung, privatem Ambiente und direktem Meerblick bietet dieser Bereich weitere Vorteile, beginnend beim Ein- und Auschecken in der Club Lounge, die von 7 bis 22 Uhr für Gäste geöffnet ist, exklusivem Concierge-Service, kostenfreier Nutzung der Minibar (inklusive Bier, andere alkoholische Getränke sind nicht enthalten), Bügelservice und vielem mehr.• Spaß für die Kleinen: Ritz KidsDas eigens von The Ritz-Carlton für die kleinen Gäste geschaffene Angebot Ritz Kids wartet mit dem Jean-Michel Cousteau-Programm auf, bei dem die kleinen Gäste zwischen vier und zwölf Jahre auf spielerische Art und Weise an die Wissenschaft, die Wunder der Natur und die Kultur der Kanaren herangeführt werden. Täglich von 10 bis 18 Uhr können die Kinder unter den wachsamen Augen professioneller Betreuer basteln, Sport machen oder etwas über Lebensmittel, Flora und Fauna oder Naturphänomene lernen. Zu den Feiertagen an Ostern und Weihnachten bietet Ritz Kids außerdem spezielle Festprogramme für Kinder an, beispielsweise gemeinsames Christbaum schmücken oder Ostereiersuche.• Familienerlebnisse der ExtraklasseAm Kinderpool können die Eltern Zeit mit ihrem Nachwuchs unter der kanarischen Sonne verbringen, während die Kleinen im seichten Wasser planschen, können die Erwachsenen im Schatten lesen, erzählen oder einfach nur abschalten. Auch beim Abendessen kommen Groß und Klein auf ihre Kosten: Während die Erwachsenen Kulinarik auf Weltniveau in einem der zehn Restaurants des Resorts genießen, darunter auch Sterneküche im M.B. und Kabuki, oder dem neuen spanischen Txoko und dem kürzlich eröffneten Steakhouse 20/20, wählen die Kleinen aus einem gesunden und kinderfreundlichen Menü, auf dem unter anderem frische Burger mit den besten Zutaten, Hähnchenfilets und gegrillter Fisch stehen.Für Familien, die die Insel erkunden möchten, stellen die Ladies und Gentlemen des Resorts den Kontakt zu regionalen Veranstaltern her, die Touren zu den Sehenswürdigkeiten und Natur-Highlights Teneriffas anbieten, zum Beispiel zum Vulkan Teide oder zur Walbeobachtung vor der Küste. Dieses Jahr präsentiert The Ritz-Carlton, Abama außerdem ein ganz besonderes Sommer-Highlight für Astronomie-Fans: Auf der privaten „Star Party“ bekommen Gäste die Chance, das Sonnensystem in Begleitung eines Astronomie-Experten durch das größte Sonnenteleskop Europas kennenzulernen und die atemberaubenden Sternenkonstellationen aus nächster Nähe zu betrachten. Das Observatorium im Teide Nationalpark ist Fenster in die gigantische und atemberaubende Wunderwelt der endlosen Weiten des Weltalls. Die Tour ist pro Familie ab 750 Euro buchbar, die Anmeldung muss einige Tage im Voraus erfolgen.• Aktiv oder entspannt – Eltern haben die WahlWährend die Kinder bei den Ritz Kids-Programmen spielerisch lernen, Spaß haben und dabei immer professionell und fürsorglich betreut werden, haben die Eltern die Wahl aus einer Vielzahl an Aktivitäten:>> Seit November 2016 kommen Gäste in den Genuss eines brandneuen Spa-Erlebnisses, das einige der erlesensten Behandlungen der Welt vereint. Es wurde im Einklang mit den innovativen Produkten von Espa und der neuartigen und fortschrittlichen Hautpflegemarke Sepai aus Barcelona entwickelt. Der Spa-Bereich des The Ritz-Carlton, Abama umfasst außerdem einen Fitnessbereich mit Yoga- und Meditationsräumen, den Roman Thermal Spa Circuit und den Garden Spa Entspannungsbereich.>> Weltweite Bekanntheit hat das The Ritz-Carlton, Abama für seine Golf Akademie erlangt, die nun noch bessere Kurse für jedes Handicap anbietet – und das immer mit einem einzigartigen Blick auf den Atlantik. Auf der Driving Range, dem Putting Green oder auch dem 18-Loch-Kurs können Gäste den perfekten Abschlag trainieren, umgeben von 25.000 Bäumen und tropischen Pflanzen, 22 Seen, Wasserfällen und Sandbunkern. Zur Verfügung stehen außerdem Buggys mit GPS.>> Auch Tennisfreunde kommen im Luxusresort auf Teneriffa auf ihre Kosten: Die qualifizierten Trainer der Annabel Croft Tennis Akademie arbeiten auf sieben Courts mit Meerblick nach der Philosophie von Annabel Croft der „Bewegung und Wiederholdung“ und trainieren mit Spielern aller Niveaus. Der Centre Court des Hotels verfügt über Plätze für bis zu 600 Zuschauer; alle mit leichten und flexiblen Oberflächen ausgestattet, wie sie auch bei den US und Australian Open zu finden sind.>> Neben den umfassenden Sport-, Wellness- und Kulinarik-Angeboten können die Gäste des The Ritz-Carlton, Abama auch am außergewöhnlichen Kursangebot teilnehmen, darunter Paella-Workshops, Weinproben oder botanische Touren durch die Hotelgärten. Während der Hauptsaison stehen außerdem Schokoladenproben, Hautpflegeworkshops und Gin Tonic-Kurse auf dem Programm.



Bildinformation: #RCMEMORIES IM THE RITZ-CARLTON, ABAMA: EIN FAMILIENURLAUB AUF TENERIFFA BLEIBT UNVERGESSLICH