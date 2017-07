(fair-NEWS)

Die eigene Schöpferkraft entdeckenOhne dass ihr dies zunächst bewusst war, lebte die Autorin Ursula Dziambor viele Jahre lang beschränkt durch gesellschaftliche Strukturen und innere Begrenzungen. Nach und nach erst begann sie äußere Machtstrukturen zu durchschauen und deren Anteil daran, dass sie ihren Käfig stillschweigend akzeptiert hatte, statt ihn einfach zu verlassen. Das war der erste Schritt zur Befreiung. Schließlich führten sie ihre Begegnung mit spirituellen Inhalten und die Erkundung ihres wahren Selbst zu einem tieferen Verständnis des Wesens von Licht und Schatten, von Einheit und Getrenntsein.Mit ihrem Buch möchte sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen nun an andere Menschen weitergeben und Anregungen geben, sich selbst ein Bild über die Geschehnisse im Außen zu machen. Wenn wir unsere wahre Natur und Größe erkennen, können wir aus überkommenen Strukturen der äußeren und inneren Begrenzung aussteigen. Das Buch bietet Hilfestellungen wie die Darlegung ungewohnter Sichtweisen an und - im Anhang - eine Meditation mit dem Titel Erlebe, wer du wirklich bist.Wie man einen Käfig sprengt ist somit ein kraftvoller Begleiter für alle Erwachenden und Erwachten, die sich selbst erkennen und in ihrer wahren Natur als ewige Geist- und Schöpferwesen erfahren möchten. Er bietet wertvolle Hinweise für die aktive Mitgestaltung unserer neuen Zeit.Über die AutorinDie Buchhändlerin und Bibliothekarin Ursula Dziambor nahm erst in ihrer zweiten Lebenshälfte ihre besonderen Gaben der Feinfühligkeit, inneren Zuversicht und Kreativität als Geschenke wahr. Dem Wunsch folgend, diese aktiv in ihrem Leben umzusetzen, absolvierte sie zahlreiche Ausbildungen (z.B. Aura-Soma-Expertin, spirituelle Lehrerin), die geeignet waren, ihrem Bedürfnis nach innerer Tiefe Ausdruck zu verleihen und den ewigen Aspekten des Menschseins auf den Grund zu gehen. Heute lebt die Autorin in Köln, wo sie als Inhaberin eines Raums für Bewusstsein, Wachstum und Freude wirkt. Sie unterstützt Menschen in Seminaren, Einzelberatungen, Lichtmassagen und Aura-Soma-Readings darin, in der Tiefe ihres Seins zu erfahren, wer sie wirklich sind. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf der neuen Zeitqualität, die uns ein Leben in Fülle, Leichtigkeit und Freude anbietet.Paperback978-3-96051-705-412,99 Euroe-Book978-3-96051-795-56,99 Euro



