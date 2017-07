Mehr Spaß beim Zahnarzt mit Zooby

(fair-NEWS)

Heidelberg, 6. Juli 2017 - Für die professionelle Zahnreinigung bei Kindern gibt es die Marke Zooby. Die bunten Prophylaxeprodukte sind dekoriert mit Motiven von A wie Alligator bis Z wie Zebra. Junge Patienten können sich einen tierischen Freund aussuchen, der sie durch die Behandlung begleitet. Dies erhöht die Akzeptanz der Maßnahme und ebnet den Weg zur optimalen Mundhygiene.Je nach Stimmungslage kommen hochwertige Prophywinkelstücke im Tiger-, Flamingo- oder Schildkrötendesign zum Einsatz, darüber hinaus stehen zahlreiche Polierpasten in beliebten Geschmacksrichtungen zur Wahl. Adhäsive Inhaltsstoffe reduzieren Spritzer während der schonenden Beseitigung von Verfärbungen. Bei der professionellen Zahnreinigung werden außerdem Beläge entfernt sowie die Zahnoberflächen und -zwischenräume gründlich gereinigt. Dadurch wird das Kariesrisiko minimiert und Folgeerkrankungen werden vermieden. Bei Bedarf sorgen eine Fluoridierung und die Fissurenversiegelung für effektiven Langzeitschutz. Darüber hinaus wird die richtige Zahnputztechnik erklärt und geübt.Mit den farbenfrohen Produkten von Zooby werden Kinder von Anfang an in alle Vorgänge spielerisch einbezogen und erleben eine angstfreie Therapie in entspannter Atmosphäre. Dies schafft eine positive Grundlage für weitere Besuche in der Praxis und eine Vertrauensbasis, von der sie ein Leben lang profitieren.



Bildinformation: Prophywinkelstücke mit Tiermotiven (Bildquelle: Zooby)