Canon IT Solutions und Clavister stärken Vertriebspartnerschaft

(fair-NEWS)

Hamburg/Tokyo/Örnsköldsvik, 06. Juli 2017 - IT-Sicherheitsspezialist Clavister hat einen starken Deal mit der Canon IT Solutions Inc. bekanntgegeben, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der Canon Marketing Japan (Canon MJ)-Gruppe. Am 30. Juni 2017 hat Canon IT Solutions einen erneuten Auftrag in der Höhe von 1,6 Millionen Schwedischen Kronen bei Clavister eingereicht.Canon IT Solutions hat Produkte der Reihe "Eagle" von Clavister bestellt. Dabei handelt es sich um eine von zwei Produktreihen, die Canon IT Solutions für Clavister in Japan vermarktet."Es ist fast zwei Jahre her, seit Clavister und Canon IT Solutions die Partnerschaft eingegangen sind", sagt John Vestberg, CEO von Clavister. "Anfängliche Schwierigkeiten beim Rollout wurden bereits behoben, und die prognostizierten Umsatzentwicklungen für den japanischen Markt wurden eingehalten. Clavister rechnet mit einer Beschleunigung der Verkäufe, und wir werden unseren Marktanteil in Japan zusammen mit Canon IT Solutions weiter ausbauen."



Bildinformation: John Vestberg, neuer CEO bei Clavister