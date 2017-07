Ein Traumpaar auf dem Teller: Gervais präsentiert vielseitige Ideen mit Kartoffeln und Kräuterquark

(fair-NEWS)

München, 06.07.2017 - Sie sind ein unzertrennliches Duo: Kartoffeln und Kräuterquark sind eine altbewährte Kombination und liegen nach wie vor voll im Trend. Ob zum Grillen, als Beilage auf dem Partybuffet oder als schneller Feierabend-Snack - das Traumpaar sorgt nicht nur für ein besonderes Geschmackserlebnis, es lässt sich auch perfekt in eine ausgewogene, eiweißreiche Ernährung integrieren. Passend dazu verrät Gervais Tipps für abwechslungsreiche Rezept-Variationen mit den beiden Lieblings-Zutaten.Kartoffeln sind von deutschen Speiseplänen kaum wegzudenken und landen hierzulande regelmäßig auf dem Teller. Kein Wunder: die Knolle schmeckt nicht nur lecker, sie liefert auch wertvolle pflanzliche Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. Reich an wichtigen Kohlenhydraten macht sie außerdem besonders lange satt und sorgt für jede Menge Energie. Der perfekte Partner an ihrer Seite? Kaum etwas schmeckt besser zu frischen Pell- oder Ofenkartoffeln, als ein cremiger Quark mit würzigen Kräutern, zum Beispiel von Gervais. Kräuterquark ist besonders reich an Eiweiß und passt damit ideal in eine ausgewogene Ernährung. Auch Fitnesstrainerin und Gervais-Expertin Johanna Fellner weiß: "Kräuterquark und Kartoffeln sind ein unschlagbares Dream-Team für bewusste Genießer, das nach dem Work-Out für Power und einen extra Eiweiß-Kick sorgt."Vielseitig kombinierbar: Neue Rezept-Ideen mit GervaisLangeweile ade - denn Gervais zeigt mit seinen drei neuen Rezepten, wie Kartoffeln mit Kräuterquark in kreativen Variationen einmal ganz anders zubereitet werden können. Ob zum Grillen oder zu einem saftigen Braten - die Rosmarinkartoffeln mit Kirschtomaten und Gervais Kräuterquark sind eine perfekte Beilage für unzählige Gerichte. Wer es gerne exotischer mag, wird die Kombination aus Austernpilzen und Kartoffeln mit Chimichurri-Dip und Gervais Kräuterquark lieben. Ein schnelles Gericht für den Feierabend ist das Omelette mit Kartoffeln, Pilzen und Gervais Kräuterquark.Die Rezepte erhalten Sie gerne auf Anfrage.Gervais Kräuterquark passt übrigens nicht nur zu Kartoffeln. Er ist vielseitig einsetzbar und schmeckt auch besonders gut als Brotaufstrich oder zum Dippen mit Gemüsesticks.Gervais Kräuterquark Original ist im 150g Becher zu einem UVP von 0,89 Euro im Kühlregal erhältlich.Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten



