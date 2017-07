Anerkennung: Offizielles LCCI Testcenter - Englisch nach Maß®

(fair-NEWS)

Die Englisch nach Maß® GmbH gibt ihre Ernennung zum LCCI Testcenter bekannt. Die Business English Zertifikate der London Chamber of Commerce and Industry sind international anerkannt und genießen eine hohe globale Wertschätzung. "Die LCCI Prüfungen sind eine wertvolle Ergänzung unserer Business English Produktpalette. Zusätzlich zum TOEIC® Test, den wir seit über 10 Jahren anbieten, erhalten unsere Kunden mit den LCCI Tests eine weitere Möglichkeit, ihre Kompetenzen im Wirtschaftsenglisch durch eine international anerkannte Prüfung zu demonstrieren," sagt Patricia Hinsen-Rind, Geschäftsführerin der Englisch nach Maß GmbH.Zum HintergrundDie hohe Orientierung der deutschen Wirtschaft am Export erfordert zunehmend mehr fremdsprachliche Kompetenz bei international agierenden Unternehmen. Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland ist mittlerweile vom Export abhängig. (Quelle: bpb) Für eine steigende Anzahl von Unternehmen erfordert dies die Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter in den wichtigen Fremdsprachen. Darum richtet sich die Produktpalette der Englisch nach Maß® GmbH an Unternehmen die erfolgreich am globalen Markt tätig sein möchten."Hier ist sicheres, praxisbezogenes Englisch, speziell in den Varianten "Business" und "Technical" besonders gefragt. International anerkannte Englischtests wie die der LCCI oder der TOEIC® liefern einen unabhängigen Beweis für die Sprachkompetenzen von Mitarbeitern und Bewerbern", so Hinsen-Rind. Sie meint damit, dass Begriffe wie "fließend", "verhandlungssicher" oder "sehr gut" keine qualifizierte Aussage für tatsächlich vorhandene Sprachkompetenz sind. Eine sichere Beurteilung von Sprachkompetenz muss anhand des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) erfolgen. Der GER ist der Maßstab, an dem sich die LCCI und TOEIC® Tests orientieren. Damit liefern sie verlässliche, ausschlagekräftige Informationen zum jeweiligen englischen Sprachlevel.



Bildinformation: Englisch nach Maß® GmbH LCCI Testcenter (Bildquelle: LCCI)