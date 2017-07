Ein Abend mit dem King of Pop in Berlin erleben

(fair-NEWS)

Dieses Album war bahnbrechend für eine ganze Musikgeneration und machte aus Michael Jackson einen Weltstar: "Thriller". 1982 veröffentlichte der King of Pop das erfolgreichste Album aller Zeiten - und das ist es auch noch heute, am 35. Geburtstag des Albums. Die größten Hits daraus kann man vom 27. Juli bis 13. August in Berlin erleben, wenn die international gefeierte Show "MICHAEL - A Tribute to the King of Pop - The Legacy Concert" im Estrel gastiert.Die Tribute-Show ist eine Kombination aus drei verschiedenen Welttourneen, die Michael Jackson rund um den Globus geführt haben. "Viele Menschen konnten Michael nicht live erleben, daher habe ich eine Show zusammengestellt, die so viele seiner musikalischen und tänzerischen Konzepte wie möglich zeigt", erklärt William Hall, der die 2009 verstorbene Poplegende verkörpert. Niemand ist weltweit so nah am Original wie der US-Amerikaner. Er versetzt mit Stimme, Tanzstil sowie Optik selbst die größten Jackson-Anhänger ins Staunen. Wenn Hall die Nr.1-Hits wie "Billie Jean", "Thriller", "Beat it" oder "You are not alone" singt, ist Gänsehaut garantiert.Für gewöhnlich beginnt Hall zwei Stunden vor der Vorstellung damit, seine Stimme aufzuwärmen. Darauf folgen ein aufwändiges Make-up und weitere Aufwärmübungen. "Das Make-up hilft mir, mich in Michael Jackson zu verwandeln. Je näher die Show rückt, umso mehr werde ich zu Michael." Abseits der Bühne gibt es nur wenige Ähnlichkeiten zwischen dem Original und der Fälschung: "Die einzige Gemeinsamkeit zwischen Michael und mir ist die Liebe zur Musik. Ich mache den Leuten schnell klar, dass meine Performance als Michael eine Rolle ist! Ich laufe nicht herum und gebe vor, er zu sein, oder lebe mein Leben, als wäre ich er.""MICHAEL - A Tribute to the King of Pop - The Legacy Concert"27. Juli bis 13. Juli August 2017 im Estrel BerlinDo, Fr und Sa 20.30 Uhr, So 19 UhrPreise: 24 bis 52,50 EUR zzgl. 15% VVK-GebührInfos: 030 6831 6831 und www.stars-in-concert.de



Bildinformation: Ein Abend mit dem King of Pop in Berlin erleben