Albrecht Bambini: Babyphone der nächsten Generation

(fair-NEWS)

Dreieich / Lütjensee, im Juli 2017 – Ein Babyphone für alle Fälle: Albrecht bringt mit dem neuen Bambini einen Babysitter der besonderen Art auf den Markt – schließlich wächst es mit zahlreichen cleveren Features über die klassischen Funktionen eines herkömmlichen Geräts hinaus. Denn nicht nur das Baby kann damit bei den Eltern akustisch Laut geben – die ganze Familie hat etwas von dem Kommunikations-Tool. Zum einen leitet das sehr geräuschempfindliche Gerät zuverlässig und störungsfrei Töne vom Kinderbett der Kleinsten weiter und zum anderen dient es als vollwertiges PMR446-Funkgerät für Groß und Klein – ob Zuhause, im Garten oder gemeinsam unterwegs im Urlaub. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden und einer hohen Funk-Reichweite von bis zu fünf Kilometern ist das Albrecht Bambini für viele Einsätze ein sicherer Begleiter. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Kabel-Mikrofons entsteht mit dem Albrecht Bambini bis zu 90 Prozent weniger Elektrosmog direkt am Kinderbett, als bei Babyphones ohne diese Mikrofon-Option. Ab sofort ist es im Zweier-Set für 119,90 Euro und als Einzelgerät für 64,90 Euro erhältlich.Prüfen, ob die Kleinen ruhig schlafen, Räuber und Gendarm spielen, per Funk alle zum Mittagessen zusammentrommeln – das geht alles mit einer komfortablen Kommunikations-Lösung von Albrecht. Das Bambini unterstützt beim Babysitten, Spielen und Austauschen. Zwar ist es in erster Linie ein sensibles Babyphone, aber gleichzeitig auch ein praktisches Funkgerät, das mitwächst und sich vielfältig und über Jahre hinweg nutzen lässt. Im Set sind gleich zwei der handlichen Geräte enthalten. Für die ganze Familienbande können beliebig viele einzeln erhältliche Geräte dazu gekoppelt werden. Der leistungsstarke Akku macht das ganze sogar bis zu zwölf Stunden mit. Zudem ist ein Energiesparmodus integriert, der das Gerät in den Ruhemodus bringt, wenn keinerlei Geräusche registriert werden. Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger kann dabei bis zu fünf Kilometer betragen – mehr als ausreichend Spielraum für Haus, Grundstück und direktes Umland.Erholsamer Schlaf für die Kleinen und Entlastung für die GroßenMit dem Bambini können sich Familien auf einen zuverlässigen Helfer mit neuester Funktechnik auf PMR446 Basis verlassen. Sobald das sensible Mikrofon Laute des Kindes erfasst, werden diese sofort an das Elterngerät gesendet. Je nach Lautstärkeintensität leuchten dabei ein bis drei LEDs am Elterngerät als zusätzlicher optischer Alarm auf. Die besondere „Talk Back“-Funktion hilft bei der Beruhigung des Kindes über das Sprechen vom Elterngerät aus, während die Mutter oder der Vater auf dem Weg zum Kinderzimmer ist. Ein extra Nachtlicht ist nicht mehr nötig, denn das Albrecht Bambini bringt es gleich mit: In drei verschiedenen Helligkeitsstufen beruhigt es das Baby und erleichtert ihm sanft das Einschlummern. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Kabel-Mikrofons entsteht mit dem Albrecht Bambini bis zu 90 Prozent weniger Elektrosmog im Kinderzimmer als mit Babyphone ohne diese Mikrofon-Option – das verbessert den Schlafkomfort. Der Clou: Falls mehrere Kinder in verschiedenen Räumen zu betreuen sind, können optional zusätzliche Bambini Modelle mit dem Elterngerät überwacht werden. Auch größere Entfernungen zwischen den Zimmern stellen dabei kein Problem dar. Da die Empfangsqualität der Modelle von der Umgebung abhängig ist, sichert die automatische Reichweitenkontrolle den kontinuierlichen Empfang vom Babyphone.Das Bambini bleibt ein treuer WeggefährteNeben seiner Eigenschaft als Babysitter fungiert das optisch ansprechende Babyphone als vollwertiges Freizeit-Funkgerät, etwa wenn die Kleinen dem Babyalter entwachsen sind und selbst fleißig mit dem Kommunizieren starten. Dabei ist natürlich nicht nur der Elternkontakt möglich, sondern auch die Verständigung mit den Geschwistern und den Spielfreunden, die zu Besuch kommen. Klar macht diese Walkie Talkie-Nutzung mit dem handlichen und leicht bedienbaren Bambini auch bei Ausflügen und im Urlaub großen Spaß und hält alle verbunden. Die Kinder können auf dem Weg in den gemeinsamen Urlaub von der Rücksitzbank von Auto zu Auto funken oder auf dem Campingplatz die Gegend zusammen erkunden und sich dabei austauschen. Die Eltern können währenddessen schon eine Verschnaufpause einlegen und den Grillabend einläuten – ohne dabei den Kontakt zu den Liebsten zu verlieren. Da spielt es keine Rolle, wenn in der Natur mal der Mobilfunkempfang versagt, denn das Bambini bleibt verlässlich und rauschfrei immer kommunikationsbereit, ganz ohne Gesprächsgebühren oder Verbindungskosten. Das große und beleuchteteLC-Display zeigt dabei stets die wichtigen Informationen, wie Batteriestatus und Kanaleinstellung. Das Aufladen über Tischladestationen oder mittels der integrierten Mikro-USB-Buchse sorgt für extra Komfort.Verfügbarkeit und PreisDas Albrecht Bambini Babyphone und Funkgerät auf PMR446 Basis ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 119,90 Euro für ein Set und 64,90 Euro für ein Einzelgerät. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: https://www.alan-electronics.de/Produkte/Neuheiten/Albrecht-Bambini-Babysitter-Paar.aspx



Bildinformation: Albrecht Bambini