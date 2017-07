Gabriele Hähn wird hauptamtliche Geschäftsstellenleiterin der DDIM

(fair-NEWS)

Die DDIM setzt ihren Professionalisierungskurs fort und bezieht eigene Büroräumlichkeiten im Zentrum Kölns. Gabriele Hähn wird hauptamtliche Geschäftsstellenleiterin, Sandra Stabenow wird Mitarbeiterin in der neuen Geschäftsstelle.Mit Wirkung zum 01.07.2017 wurde Gabriele Hähn die erste hauptamtliche Geschäftsstellenleiterin der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. Neben Gabriele Hähn ist Sandra Stabenow feste Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle. Damit hat der ehrenamtlich tätige DDIM-Vorstand einen entscheidenden Schritt in Richtung Professionalisierung der DDIM getan."Als stark engagierter und kontinuierlich wachsender Berufs- und Wirtschaftsverband war dieser Schritt überfällig. Wir haben damit eine wichtige Voraussetzung für den weiteren Ausbau der Leistungen für unsere Mitglieder und Partner sowie die Fortsetzung unserer erfolgreichen politischen Arbeit geschaffen. Zudem wird damit das ehrenamtliche Engagement des DDIM-Vorstandes wesentlich unterstützt", so Dr. Marei Strack, Vorstandsvorsitzende der DDIM, die sich zusammen mit ihren Vorstandskollegen sehr auf die Zusammen-arbeit mit Frau Hähn freut.Gabriele Hähn ist Betriebswirtin und verfügt über langjährige Berufs- und Leitungserfahrung in Industrie und Mittelstand (Lebensmittel, Pharma, Metall). Zuletzt war sie als Geschäftsstellenleiterin und Vorstandsreferentin beim Deutschen Zahnärzte Verband e.V. mit angeschlossenem Wirtschaftsbetrieb DZV-Plus GmbH tätig. Sie freut sich auf Ihre neue Aufgabe bei der DDIM, in der sie ihre Verbands- und Wirtschaftsexpertise kombiniert einbringen wird.Das neue Büro wird zum 01.07.2017 bezogen. Es befindet sich im unit-medienhaus in der Lindenstr. 14 in Köln.Der bisherige externe Dienstleister, die MoveProject - Support on Demand GmbH, mit Geschäftsführer Malte Borchardt, wird der DDIM als Assoziierter Partner verbunden bleiben, sich in Zukunft aber auf das Marketing von Interim Managern konzentrieren. Der DDIM Vorstand bedankt sich bei Malte Borchardt und seinem Team für die engagierte und professionelle Unterstützung seit den Anfangsjahren der DDIM. Er hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, die DDIM als den führenden Wirtschafts- und Berufsverband im Deut-schen Interim Management Markt zu etablieren. Wir freuen uns sehr darüber, ihn weiterhin als Assoziierten Partner an unserer Seite zu haben.NEUE Kontaktdaten:DDIM e.V.Lindenstr. 14 / 2. Etage50674 KölnTel. 0221-92428-555Fax. 0221-92428-559info@ddim.de



Bildinformation: Gabriele Hähn