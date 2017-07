„Sei eine Stimme“-Ausstellung mit Talkrunde bei Alfelder Weltkulturmarkt

(fair-NEWS)

Am letzten Juliwochenende lädt der 2. Weltkulturmarkt mit zahlreichen Attraktionen in den historischen Stadtkern von Alfeld (Leine). In der atmosphärischen Altstadt präsentieren sich vom 28. bis 30. Juli 2017 Kunst und Handwerk mit einem vielfältigen Rahmenprogramm. Ob kulinarische Besonderheiten, Konzerte, Ausstellungen oder Live-Programme vor malerischer Fachwerkkulisse: Bereits zum zweiten Mal lockt der Weltkulturmarkt mit außergewöhnlichen Attraktionen für Liebhaber und Neugierige ins Leinebergland. Nach einem Kinoabend-Auftakt mit Filmklassiker am Freitagabend ab 19 Uhr ist der Weltkulturmarkt am Samstag (29.07.) und Sonntag (30.07.) jeweils von 10-19 Uhr geöffnet.Als besonderes Highlight präsentiert der Weltkulturmarkt auch in diesem Jahr wieder die Foto-Wanderausstellung gegen Rechtsextremismus „Sei eine Stimme“. Die Sonderausstellung ist in der St. Nicolai Kirche kostenlos zu sehen. Als Stimmen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Ausgrenzung präsentiert die Ausstellung Persönlichkeiten aus Sport, Kultur, Politik und Unterhaltung mit eindrucksvollen Bildern, untermalt durch individuelle Texte, in denen sie sich für Respekt, Vielfalt und Integration aussprechen. Kurzweilig und mit Botschaften, die Impulse für das gesellschaftliche Zeitgeschehen geben und zum Nachdenken anregen, gestalten sich die Exponate. Selbst aktiv werden und spontan eine Botschaft im Stil der Persönlichkeiten formulieren können Besucher bei der Mitmachstation zur Ausstellung unter dem Motto „Erheb deine Stimme“.Am Sonntagnachmittag wird es ab 15:30 Uhr eine Podiumsdiskussion mit Persönlichkeiten der Ausstellung geben. Vor Ort werden erwartet: Rapper und Produzent LayZee, ehemals „Mr. President“, der zurzeit mit seiner neuen Single „Copacabana“ durch Europa tourt, Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, afrikanische Stadträtin im bayerischen Erlangen und Lehrbeauftrage a.D., sowie der ehemalige Fußballprofi Holger Wehlage, der mit Werder Bremen die Deutsche Meisterschaft und den Pokalsieg feierte. Martin Rietsch wird das Podiumsgespräch moderieren. Der mehrfach preisgekrönte Ausstellungsinitiator wurde für sein langjähriges Engagement gegen Rassismus und Sucht u.a. mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports in der Sonderkategorie Integration von Bundesinnenminister Dr. Thomas des Maizière ausgezeichnet.In geballter Vielseitigkeit stehen die Gäste aus den Bereichen Musik, Politik und Sport in ihrer Arbeit und im Alltag auf ganz unterschiedliche Weise für ihre Werte ein. Besucher können sich auf Charaktere freuen, die Einblick in persönliche Erlebnisse geben, Perspektiven in ihren reichen Erfahrungsschatz einordnen und als „Stimme“ in der Gesellschaft auf diverse Weise für Zivilcourage in der Öffentlichkeit stehen.Sonderveranstaltung beim 2. Weltkulturmarkt in Alfeld (Leine):Podiumsgespräch zur Ausstellung „Sei eine Stimme“Gäste: LayZee, Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, Holger WehlageSonntag, 30.07.2017Beginn 15:30 UhrSt. Nicolai Kirche | Am Mönchehof | 31061 Alfeld (Leine)Eintritt frei



Bildinformation: „Sei eine Stimme“-Ausstellungsinitiator Martin Rietsch