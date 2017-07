Mit einem überzeugenden Businessplan zum Bankkredit

(fair-NEWS)

Selbst wenn eine gute Idee vorliegt und der Gründer von seinem Vorhaben überzeugt ist, ist im ersten Schritt Startkapital und erforderlich.Der erste Eindruck zählt, deshalb ist eine gute Vorbereitung und ein ausgefeilter Businessplan das A & O, um zunächst die Hausbank zu überzeugen. Diese prüft Ihr Vorhaben und Ihren Businessplan und leitet diesen erst nach einem positiven Votum an die Förderbank weiter.Wie ist dabei der beste Weg zum guten <a href="www.imc-services.de/businessplan.php">Businessplan</a>?Branchenbriefe der Volks- und Raiffeisenbanken bieten gute erste Informationen: Marktinformationen, Wettbewerber, branchenbezogene Kalkulationen, Trends und Preisentwicklungen und sowie weitere Adressen und Ansprechpartner geben einen guten ersten Überblick. Es sind insgesamt über 150 Branchenbriefe aufgelistetWo bekommt man noch Hilfe bei der Erstellung des Businessplans?Sie finden nützliche Tools zur Analyse und Beschreibung der Geschäftsidee (Stärken-Schwächenanalyse/SWOT), Rechner für Privatausgaben, Leitfäden, Standortanalyse und vieles mehr (überwiegend kostenlos) im Internet.Was gehört alles in einen Businessplan und in welcher Reihenfolge?DeckblattInhaltsverzeichnisDie Executive Summary oder ZusammenfassungIhr Gründerprofil, GründerteamZielgruppe(n)Markt und WettbewerbMarketing und VertriebOrganisation der Firma, Software, PersonalStandortwahlRechtsform, Genehmigungen, VersicherungenZukunftsaussichten, Chancen und Risiken ?Finanzplan, dieser umfasst:Umsatzplanung über drei JahreFixe und variable KostenPersonalkostenKapitaldienst (Zins- und Tilgungsplan)RentabilitätsrechnungLiquiditätsplanung auf Jahresbasis (drei Jahre)Break-Even-BerechnungLebenslaufAnlagenmonatliche LiquiditätsplanungErläuterungen zu der Umsatzplanung der ersten drei Jahreggf. Zeugnisse und ErlaubnisseTipp: Die Zusammenfassung (Executive Summary) sollte man ganz zum Schluss verfassen. So können am besten die Informationen aus Ihrem Businessplan auswählt werden, die die Geschäftsidee und deren Umsetzung am besten trifft.TIPP: Fördermittel wie der <a href="www.imc-services.de/businessplan.php">KFW-Startgeld</a> können bereits von vornherein mit eingeplant werden. Ein Hinweis auf den konkreten Wunsch nach einem KfW-Gründerkredit oder ähnlichem Förderdarlehen ist von Vorteil, so ist das Gespräch mit der Hausbank im Idealfall von vornherein auf dieses Förderprogramm ausgerichtet.



Bildinformation: Businessplan