Professionelles Schwimmtraining für Pool, Freiwasser und Triathlon.

Köln, 01. Juli 2017 Pünktlich zum Start der Freibad- und Freiwassersaison startet die Online-Schwimm-Trainings-Plattform My Swim Coach mit professionellen Schwimmtrainingsplänen unter my-swimcoach.com Zusätzlich gibt es aktuelle Trainingstipps und Gewinnspiele. Durch die Zusammenarbeit mit aquafeel sind alle Informationen kostenlos.MEHR ALS KACHELZÄHLEN. TRAINING MIT EFFIZIENZ UND SPASS.Spaß am Training ist wichtig. Trotzdem möchte jeder Schwimmer auch seine Ziele erreichen. Daher setzt My Swim Coach anstatt auf stumpfes Kachelzählen auf abwechslungsreiche Trainingsformen und einen systematischen Saisonaufbau.Der für kostenlose Schwimmtrainings einzigartige Saisonaufbau schafft in der Vorbereitungs- und Aufbauphase neben einer Ausdauerbasis auch ein Kraft- und Schnelligkeitslevel. In der Wettkampfphase wird Kraftausdauer und Tempohärte entwickelt.TAINIEREN WIE DIE PROFIS. FÜR FAST ALLE.Die Trainingspläne reichen vom ambitionierten Leistungsschwimmer bis zum Einsteiger in die Welt der Schwimmer und Triathleten. Es gibt 5 Leistungsgruppen für Schwimmer mit 100m-Freistil-Zeiten von 1:00min bis 1:55min.Die Trainings sind so angelegt, dass man 1.000m Kraul am Stück schwimmen können sollte. Je mehr verschiedene Lagen man schwimmen kann, desto mehr macht das Training Spaß. Jedoch ist es nicht notwendig Delfin oder Rücken schwimmen zu können.KEIN ANMELDEN. EINFACH TAINIEREN.Es ist keine Anmeldung oder komplizierte Konfiguration nötig. Die Trainingspläne können einfach online heruntergeladen werden. Wann man will und so oft man möchte.Zudem gibt es Tests, um die aktuelle 100m Freistil-Zeit zu ermitteln. Pro Leistungsgruppe gibt es 5 Trainingspläne pro Woche über einen Trainingszeitraum von 32 Wochen.Man kann jederzeit mit dem Training beginnen und auch nur bspw. 2 Trainingseinheiten pro Woche absolvieren. Aktuelle Tipps zum richtigen Training gibt es auf der Webseite und über Facebook. PROFESSIONELL. UND TROTZDEM KOSTENLOS.My Swim Coach powered by aquafeel ist ein Angebot von SPIN Sport Innovation. Die Trainingspläne und Tipps werden von Sportwissenschaftlern, Trainern und Athleten unter Leitung von Dr. Dirk Steinbach ausgearbeitet. Dirk ist Sportwissenschaftler und nahm selbst mehrfach am Ironman Hawaii teil.Das My Swim Coach Trainingskonzept hat seine Wurzeln auf der "legendären Bahn 1" des Schwimm-Leistungszentrums an der Deutschen Sporthochschule Köln. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es dort eine erfolgreiche Triathlon-Trainingsgruppe, die viele Sub-50-Schwimmer hervorgebracht hat.Dirk hat das Training dieser Gruppe lange Zeit mitgestaltet und daraus das "Lane One" Konzept entwickelt. Damit führt er aktuelle trainingswissenschaftliche Erkenntnisse mit den praktischen Erfahrungen erfolgreicher Spitzentriathleten wie Henning Wackerhage, Silvia Vaupel oder Andrea Brede zusammen.Dr. Dirk Steinbach, Geschäftsführer SPIN Sport Innovation: "Mit My Swim Coach möchten wir Schwimmern helfen, mit Spaß ihre Trainingsziele umzusetzen. Gezielte und vielfältige Trainingsreize sind in unserer Philosophie wichtiger als Umfang und Intensität der Trainings."Durch die Zusammenarbeit mit der Schwimmsportmarke aquafeel ist das Trainingsangebot kostenlos. Der deutsche Hersteller für Schwimmtrainings- und Wettkampfbekleidung (Fina approved) und Schwimm-Tools möchte seinen Kunden helfen, sich bestmöglich auf ihre Wettkämpfe vorzubereiten, auch außerhalb der Trainingseinheiten des Schwimmvereins.Wolfgang Kraus, Geschäftsführer fashy GmbH Produktion und Vertrieb: "Wir wollen, dass aquafeel Kunden nicht nur Spaß an unseren Produkten haben, sondern auch erfolgreich ihre Ziele im Wasser umsetzen können."



Bildinformation: Professionelles Schwimmtraining für Pool, Freiwasser und Triathlon. Powered by aquafeel.