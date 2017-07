Bundesweite Gesundheitsoffensive von LMC feiert Bergfest

(fair-NEWS)

Die große gemeinsame Aktion MENSCHEN BEWEGEN von LMC Caravan und den Sanitätshäusern der Sanitätshaus Aktuell AG lockte kurz vor der Tour-Halbzeit bereits rund 50.000 Besucher zu den Veranstaltungen überall in Deutschland.Zehntausende Menschen strömten seit dem 9. Februar überall im Land zur großen Veranstaltungsreihe MENSCHEN BEWEGEN von LMC Caravan und den Sanitätshäusern der Sanitätshaus Aktuell AG, Deutschlands großem Dachverbund für inhabergeführte Unternehmen. „Wir haben die Menschen im Rahmen von Gesundheitsmessen, Sportveranstaltungen, Stadtfesten und Firmenjubiläen dazu eingeladen, ihrer Gesundheit Gutes zu tun“, sagt Judith Feyerabend, Marketingleiterin bei der LMC Caravan GmbH & Co. KG. Mit der Veranstaltung am 8. Juli in Nürtingen feiert die erfolgreiche Gesundheitsveranstaltung nun ihr Bergfest.Die Highlights bei den MENSCHEN BEWEGEN Veranstaltungen rund um das LMC Tourmobil sind in diesem Jahr ein ungewöhnlicher Bewegungswettbewerb auf dem Fahrrad-Ergometer, das Glückscodespiel mit der Chance auf Gewinne im Gesamtwert von über 25.000 Euro und zahlreiche Gesundheitsanalysen – von Fußdruck und Venenfunktionen über Blutzucker sowie Blutdruck bis hin zu BMI und Ganganalysen. Beim Bewegungswettbewerb gewinnen diejenigen Teilnehmer, die das beste Vertrauen in das eigene Körpergefühl beweisen. Sie müssen die vorgegebene Zielmarke möglichst punktgenau treffen, ohne dabei auf ein Display zu schauen oder andere Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen. In dieser Disziplin testeten in den vergangen Jahren auch prominente Teilnehmer ihr Können, wie Multitalent Joey Kelly oder Fußball-Trainerlegende Friedhelm Funkel. In diesem Jahr waren mehrere Bürgermeister und andere Lokalpolitiker sowie der ehemalige Bundesligaprofi Oliver Schäfer mit am Start.„MENSCHEN BEWEGEN zeigt auf wunderbare Weise, wie einfach man ein gesundes und aktives Leben umsetzen kann“, erklärt der renommierte Gesundheitsexperte und MENSCHEN BEWEGEN Schirmherr Professor Dr. Ingo Froböse. „Alle möglichen Formen der Bewegung wie Wandern, Walken oder Joggen sind kinderleicht umsetzbare Methoden, der eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Die Hauptsache ist: Man bewegt sich.“ In der zweiten Saisonhälfte steuert das MENSCHEN BEWEGEN Tourmobil von LMC Caravan Mainz, Stralsund, Schwerin und viele weitere deutsche Städte an. Das große Finale findet am 8. Oktober in Heilbronn statt.



Bildinformation: Bundesweite Gesundheitsoffensive von LMC feiert Bergfest