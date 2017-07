Charakterstarke Massivholztreppe

Pressemitteilung von STREGER Massivholztreppen GmbH

Individuell gestaltete Massivholzwangentreppe bereichert das Zuhause

(fair-NEWS) (Krüden) Langweiliger Einheitslook? Das muss nicht sein! Längst schon sind Individualität und Kreativität maßgebliche Faktoren bei der Gestaltung des Zuhauses. So lässt sich vom Wand- und Bodenbelag über Tisch, Stuhl und Bett bis hin zu den passenden Accessoires fast alles auf die persönlichen Bedürfnisse und den eigenen Geschmack abstimmen. Auch die Treppe ist wandelbar: Material, Farbe und Größe sowie jedes einzelne Bauteil, darunter Pfosten, Handlauf und Geländerfüllung, können ganz nach Bedarf variiert werden.



Eine individuell geplante Treppe zeigt Charakter! Bestes Beispiel ist die eingestemmte Massivholzwangentreppe aus dem Hause STREGER, die zwei der bekanntesten heimischen Hölzer miteinander kombiniert. Während Stufen, Handlauf und Pfostendach aus transparent versiegelter Buche bestehen, kommt bei Wangen, Pfosten und Geländerfüllung sowie beim Untergurt weiß lackierte Birke zum Einsatz. Das erzeugt einen angenehmen Kontrast, der die Treppe perfekt in Szene setzt. Weil bei der Gestaltung auch die Optik von Wand und Boden berücksichtigt wurde, fügt sich das Modell harmonisch in das Ambiente ein. Die gerade verlaufende Treppe ist ein absoluter Blickfang, wobei das Geländer mit der Bezeichnung GX1 besonders hervorsticht: Die einzelnen Stäbe wechseln sich mit dekorativen Diagonalkreuzen ab, die individuell nach Kundenwunsch angefertigt und angeordnet werden. Brüstungsgeländer in Erd- und Dachgeschoss greifen das außergewöhnliche Design auf, das die Sicherheitsvorschriften des Maximalabstandes für Geländerstäbe erfüllt.



Apropos Sicherheit: Der Handlauf mit praktischer Griffrille gibt optimalen Halt und die 13 Trittstufen haben eine bequeme Breite. Selbst ein gut gefüllter Wäschekorb kann ohne Stolpergefahr von A nach B getragen werden und auch die Wand bleibt unversehrt.



Weitere Informationen zu den eingestemmten Wangentreppen von STREGER, die alle über die Europäische Technische Zulassung (ETA) für geprüfte Sicherheit verfügen und nach Maß gefertigt werden, gibt es im Internet unter



Bildinformation: Treppe mit Charakter: Die eingestemmte Massivholzwangentreppe aus dem Hause STREGER hat einen geraden Verlauf und kombiniert verschiedene Holzarten miteinander. (c) STREGER



Der Grundstein für die Erfolgsmarke STREGER® ist 1993 in der Altmark (Sachsen-Anhalt) gelegt worden. Binnen kurzer Zeit hat sich der Massivholztreppen-Anbieter unter den Branchenführern etabliert. Heute bietet STREGER® seine Produkte und Dienstleistungen bundesweit an und greift dabei auf ein Netz von rund 300 Montage- und Service-Partnern zurück.



Das Repertoire umfasst Wangen-, Systemwangen-, Tragbolzen-, Spindel- und Raumspartreppen. Es richtet sich sowohl an Wiederverkäufer als auch an den privaten „Häuslebauer“. Bereits 10.000 Bauherren haben sich für STREGER®-Treppen entschieden. Über die branchenübliche Palette hinaus rekonstruiert das Unternehmen historische Holztreppen.



Die Massivholztreppen von STREGER® entstehen mit moderner Technik. Dennoch wird jede Einzelne nach den Wünschen des Kunden „maßgeschneidert“. Handwerklich begabten Kunden ermöglicht STREGER® die kostengünstige Eigenmontage durch das Anliefern in nummerierten Einzelteilen.



Ein schonender Umgang mit Holz ist für STREGER® selbstverständlich: Der nachwachsende Rohstoff wird auf dem deutschen Markt von verantwortungsbewussten Händlern erworben. Tropenhölzer werden nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch verarbeitet.



STREGER® gehört zu den Ersten der Branche, deren Tragbolzentreppen neben der baurechtlichen Zulassung auch die „Europäisch Technische Zulassung“ (ETA) erhalten haben. Auf jede Massivholztreppe gibt das Unternehmen fünf Jahre Garantie. Was STREGER® seinen Kunden aber eigentlich bietet, drückt das Motto des Unternehmens aus: „Stufen fürs Leben“.



«Charakterstarke Massivholztreppe»

Hauptstr. 7339615 Aland OT KrüdenDeutschlandTelefon: 03 93 86-54 216Tobias OttPresse:Tobias OttTheaterstr. 1095028 HofTelefon: 0 92 81-784 156Internet: www.tobiasott.de