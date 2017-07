Automatisierter, schneller, intuitiver - b4 Release 7.1 kommt zum 4. Quartal 2017

(fair-NEWS)

Der Softwarehersteller tunt dafür seinen b4 Virtual Client für das End-to-Monitoring weiter, womit die Überprüfung von Verfügbarkeit und Leistung unternehmenskritischer Geschäftsprozesse und Anwendungen noch automatisierter, schneller, intuitiver wird und kurzfristiger produktiv eingesetzt werden kann.„Jenseits der Hatz eines ‚Time to Market‘ setzt AmdoSoft mit dem neuen Release V7.1 des b4 Prozess Protektors weiter auf ein ganzheitliches Software Performance Engineering und individuelle User Experience“, so Geschäftsführer Mario Griffith.Mit der Weiterentwicklung macht der Münchner Softwarehersteller es Unternehmen noch leichter, Availability und Performance (A&P) ihrer unternehmenskritischen Geschäftsprozesse und Anwendungen automatisiert zu überwachen. Konfiguration und Handling werden insgesamt noch intuitiver und schneller.Verbesserung durch konstante Weiterentwicklung ist die DeviseInsbesondere beim Herz des b4 Prozess Protektors, dem b4 Virtual Client. Dieser intelligente virtuelle Sachbearbeiter protokolliert im End-to-End-Monitoring (E2E) alle Aktivitäten der Clients und integriert diese automatisiert in die Graphical Rules Engine (GRE). Entsprechend individuell definierten Schwellenwerten und Berichterstellung werden Regeln mit der Engine und am Dashboard grafisch modelliert. Automatisiert erstellte Screenshots visualisieren Störungen in Meldungen und Berichten.Das neue Release erweitert auch das Portfolio von Templates für Regeln, Dashboard und Berichten. Regelvorlagen unterstützen die automatisierte Aufzeichnung von Nutzereingaben (Checkpoints). Nicht zuletzt ermöglichen die Optimierungen des neuen Release auch ein einfacheres Deployment. Damit kann die Automatisierungslösung schneller produktiv eingesetzt werden und parallel immer kundenspezifisch angepasst werden.Mit diesen Erweiterungen bestehender Funktionen des b4 Prozess Protektors werden Checks wichtiger kritischer Geschäftsprozesse noch einfacher. Auch Softwarehersteller profitieren vom b4 Prozess Protektor, in Test- und Development-Prozessen.



Bildinformation: E2E Monitoring mit b4