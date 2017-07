Firmen vernetzen

(fair-NEWS)

Kontakte sollte man nicht unterschätzen, daher werden sie in der Wirtschaft auch als soziales Kapital bezeichnet. Es handelt sich hierbei zwar nicht um ein direktes Kapital, aber kann als eine andere Art von Kapital betrachtet werden.Unter soziales Kapital fallen Kontakte, von der eine Firma früher oder später profitieren kann. Umgangssprachlich ist das auch als "Vitamin B" bekannt, bzw. mittlerweile als "Networking" sehr geläufig. Diese Kontakte können einer Firma auf unterschiedlichste Art und Weise weiterhelfen. Kontakte in sämtliche Branchen sind nützlich, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der De Soet Consulting in Zug, Schweiz. Am naheliegendsten sind natürlich Kontakte zu potentiellen Auftraggebern, die auch später als gute Referenzen dienen. Eine namhafte Referenzliste führt oft schnell zu weiteren Aufträgen, so Fabian de Soet.Aber auch in anderen Bereichen können Kontakte sehr hilfreich sein, z.B. im Bereich der Mundpropaganda, wenn man weiterempfohlen wird. Oft fungieren Kontakte auch als Vermittler zwischen zwei Firmen oder aber man benötigt selber Hilfe von einem anderen Fachmann, die man dann auch öfter vergünstigt bekommen kann.Es gibt zahlreiche Vorteile die Kontakte auf lange Sicht mit sich bringen. Man kann nie genug Leute kennen, so Rieta de Soet weiter, die sich bereits ein großes Arsenal an Kontakten aufgebaut hat im Laufe der Jahre. Networking war noch nie einfacher. Aufgrund von Handy, Email und Co ist man immer und überall erreichbar, so die Chefin der De Soet Consulting. Es gibt sogar Events die lediglich dazu dienen, einzelne Unternehmer miteinander bekannt zu machen.Eine weitere gute Möglichkeit um sich ein Netzwerk aufzubauen, ist das Business Center. Im Business Center kommen viele verschiedene Unternehmen unter einem Dach zusammen, weiß Rieta de Soet. Hier kann man die Chance nutzen und evtl. Kooperationspartner zu finden.Darüber hinaus verfügt die Geschäftsleitung natürlich über einige weitere Kontakte. Aufgrund der langjährigen Erfahrung, gibt es ein großes Repertoire an Kontaktdaten. Ob Firmen die im Business Center angefangen haben oder Unternehmen deren Arbeit schon einmal in Anspruch genommen worden ist. Es gibt eine Vielzahl an Kontakten, die man durch das Arbeiten in einem Business Center aktivieren kann.



Bildinformation: Das De Soet Consulting Business Center in Zug, Schweiz