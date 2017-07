Infografik der AGRAVIS zum Thema Dünger in Deutschland

(fair-NEWS)

Die<a href="https://www.agravis.de/de/index.html"> AGRAVIS Raiffeisen AG</a> ist eines der größten und ergebnisstärkstenAgrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Ihr Kerngeschäft ist das Agribusiness. AGRAVIS versteht sich als Partner im ländlichen Raum. Die Landwirtschaft und ihr Umfeld beinhalten sehr vielfältige Faktoren, die unser aller Leben beeinflussen. Diese Faktoren den Verbrauchern in Daten und Zahlen zu erklären, ist dem Agrarhandels-Unternehmen sehr wichtig.Die <a href="https://www.agravis.de/de/newsroom/publikationen/infografik_des_monats_1/index.html">AGRAVIS-Infografik des Monats</a> bietet schnelle und kompakte Informationen zu verschiedenen Themen aus dem Agribusiness und aus der "AGRAVIS-Welt".Welche und wie viele Düngemittel werden in Deutschland abgesetzt? Was kostet das? Welche Nährstoffarten werden in mineralischen Düngemitteln genutzt? Wie entlastet AGRAVIS veredlungsstarke Regionen von überschüssigem Wirtschaftsdünger?Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es in der <a href="https://www.agravis.de/de/newsroom/publikationen/infografik_des_monats_1/infografik_duengen_juli_2017.html">AGRAVIS-Infografik des Monats Juli</a>.



