Kodak Alaris erhält EPEAT® Silber-Registrierung für die gesamte Scanner-Palette

(Mynewsdesk) 28 Scanner von Kodak Alaris werden im EPEAT-Register für umweltfreundliche und nachhaltige Elektronikprodukte geführt – die meisten Geräte aller Scanner-Anbieter weltweit. Das Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) ist das führende weltweite Register für umweltfreundliche Elektronikprodukte.Mit der Neuaufnahme der Scannermodelle Kodak ScanMate i940, i1150, i1150WN, i1190, i1190E und i1190WN sowie der Scan Station 710 und 730EX haben nunmehr alle 28 Scanner aus dem Produktangebot des Unternehmens den Silver-Level im EPEAT-Register erreicht, der die Erfüllung strengster Umweltschutzkriterien belegt.Das vom Green Electronics Council verwaltete EPEAT ist die zuverlässigste Quelle für weltweite Umweltschutz-Produktratings. Sie erleichtert Entscheidungsträgern die Auswahl von leistungsfähigen Elektronikprodukten, um die IT- und Nachhaltigkeitsziele ihrer Unternehmen zu erfüllen. Das EPEAT überwacht derzeit über 4.400 Produkte von mehr als 60 Herstellern aus 43 Ländern.Die dem EPEAT-System zugrundeliegenden Umweltschutzkriterien decken den gesamten Lebenszyklus des Produkts von der Entwicklung und Produktion über den Energieverbrauch bis hin zum Recycling ab. Um im EPEAT-Register aufgenommen zu werden, müssen bildgebende Systeme alle Anforderungen der 33 Kriterien für Umweltverträglichkeit erfüllen. Darüber hinaus gibt es bis zu 26 weitere optionale Kriterien, die das Rating eines Produkts – Bronze, Silber oder Gold – bestimmen.„Käufer im öffentlichen und privaten Sektor nutzen EPEAT, um effektive, energieeffiziente Lösungen zu identifizieren und zu erwerben, die ihre Kosten und die Umweltauswirkungen verringern", sagte Rick Costanzo, President und General Manager, Kodak Alaris Information Management. „Wir sind erfreut, dass unser gesamtes Produktportfolio den Silber-Status erreicht hat und wir arbeiten tatkräftig daran, die weiteren optionalen Kriterien zur Erreichung des Gold-Status zu erfüllen."

Über EPEATDas EPEAT ist das führende weltweite Rating-System für umweltfreundliche Elektroprodukte. Das Register umfasst die meisten Produkte sowie größte Bandbreite an Herstellern und deckt die größte Anzahl von Ländern ab. Das EPEAT kombiniert strenge, umfassende Kriterien von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Energieverbrauch und Recycling mit einer kontinuierlichen, unabhängigen Überprüfung der Herstellerangaben. Das EPEAT ist die führende Ressource für die Suche nach Elektronikprodukten, die entwickelt wurden, um die Umweltbelastungen zu verringern. Erfahren Sie mehr unter www.epeat.net Über Kodak Alaris Information ManagementDie stetig wachsende Flut an Daten und die Art und Weise, wie diese verwaltet werden, stellen eine der größten Herausforderungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im 21. Jahrhundert dar. Kodak Alaris arbeitet mit Organisationen aller Größenordnungen zusammen von kleinen Büros bis hin zu globalen Unternehmen und bietet diesen innovative Technologien, beste Services und ein kompetentes Partnernetzwerk aus einer Hand, damit die Kunden auf der Überholspur bleiben. Zu unseren Angeboten zählen ausgezeichnete Scanner und Software zum Erfassen und Verwalten von Informationen sowie ein ständig wachsendes Angebot an professionellen Dienstleistungen sowie branchenführenden Service- und Supportleistungen. Mit unseren Ressourcen helfen wir Unternehmen, ihre Daten in einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.Die Marke Kodak wird unter Lizenz von der Eastman Kodak Company verwendet.