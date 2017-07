Expansion und Umzug der Dialog Steuerberatung Münster

(fair-NEWS)

Gleich zwei wichtige Änderungen gibt es bei Dialog: Das erste Ereignis ist die Aufnahme von Steuerberaterin und LLM Taxation Madeleine Tourneur als geschäftsführende Gesellschafterin in das Unternehmen. Damit stellen die beiden bestehenden geschäftsführenden Gesellschafter Lothar Grauthoff und Gründer Lothar Barth die Zeichen auf Expansion: So wird der Bereich der Löhne weiter ausgebaut. Hier ist Dialog mit der Berechnung von Spezial- und Baulöhnen vor allem für kleine Steuerkanzleien tätig. Zusätzlich forciert Dialog die Beratung in der Unternehmensnachfolge.Das zweite Ereignis ist der Umzug in neue Räume in der Hansestr. 24. "Wir waren im alten Büro an unsere Grenzen gestoßen", so Lothar Grauthoff. "Wichtig war uns, den Mitarbeitern und Klienten eine Wohlfühl-Atmosphäre zu bieten. Das ehemalige Mehrfamilien-Haus besitzt ein großzügiges Entree und offen gestaltete Räume, viele der Büros und Sozialräume verfügen über Balkone."Seit 33 Jahren ist die Dialog Steuerberatung mit 26 Mitarbeitern an den Standorten Münster und Hamm aktiv. Mit der Kombination aus Steuer- und Rechtsberatung aus einer Hand wendet sich Dialog vor allem an kleine und mittlere Unternehmen. Mehr Infoirmationen finden sich unter www.dialog-steuerberatung.de



Bildinformation: Lothar Grauthoff und Madeleine Tourneur von der Dialog Steuerberatung in Münster