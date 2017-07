(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main, 6. Juli 2017: Ein Urlaub auf den Malediven ist für viele ein langgehegter Traum. Pudriger Sandstrand, türkisfarbenes Meer, schattenspendende Palmen und erfrischende Kokosnüsse warten auf Gäste des Amari Havodda Maldives, das gelegen im unberührten und abgelegenen Gaafu Dhaalu Atoll das perfekte Inselparadies für eine Alltagsflucht darstellt. Mit dem siebentägigen Flash Sale vom 12. Juli bis zum 18. Juli 2017, der mit Rabatten von bis zu 40 Prozent lockt, stehen Strandvillen ab rund 237 Euro pro Nacht zur Verfügung.Umgeben von einem unberührten Hausriff, wählen Gäste des Amari Havodda Maldives zwischen Strand- und Überwasservillen, die sich durch natürliche Materialien sowie eine traditionell maledivische Architektur auszeichnen. Während des Aufenthalts stehen zahlreiche Aktivitäten für jede Altersgruppe zur Verfügung: Wassersport-Enthusiasten genießen adrenalinreiche Jet-Ski-Fahrten oder probieren sich im trendigen Stand-Up-Paddling. Sonnenanbeter aalen sich am Pool, der mit Kinderbereich und einer Terrasse zum Entspannen ausgestattet ist. Pure Erholung erfahren Gäste im Breeze Spa, das neben klassischen Massagen und Anwendungen auch Maniküre und Pediküre anbietet.Der siebentägige Flash Sale gilt nur vom 12. Juli bis zum 18. Juli 2017 auf de.amari.com/havodda-maldives mit dem Code „FlashSale“ für Aufenthalte bis zum 31. Oktober 2017. Das Angebot ist gültig für alle Villen-Kategorien (ausgeschlossen die Overwater Pool Villa) auf Vollpension-Basis (Frühstück, Mittag- und Abendessen in der Amaya Food Gallery sowie eine geführte Schnorcheltour am Hausriff pro Person inklusive Ausrüstung).*Die Preise beinhalten keine anfallenden Steuern und Servicegebühren, und können je nach Zeitpunkt des Aufenthalts und Verfügbarkeit der Villenkategorien variieren



Bildinformation: Last Minute auf die Malediven: Mit Amari Havodda Maldives bis zu 40 Prozent sparen