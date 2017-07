Prüfstein Kundendialog: Die Kuck + Schmidt Group analysiert

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 6. Juli 2017 Ein erfolgreicher Kundendialog hat einen hohen Stellenwert bei Dienstleistern und Unternehmen. Allerdings müssen heutzutage alle Kosten und Leistungen abgewogen werden, um sich am Markt zu behaupten. Das Frankfurter Unternehmen Kuck + Schmidt Group ist Callcenter und Contactcenter zugleich und analysiert die Kommunikation mit dem Kunden im Hinblick auf Kundenzufriedenheit.„Jedes Unternehmen, das wirtschaftlich sein will, muss zwangsläufig auch die Kosten für den Kundendialog immer wieder abwägen“, weiß Jörn Schmidt, der zusammen mit André Kuck die Geschäftsführung innehat. Manche Einsparungen würden zu negativen Bewertungen durch den Kunden führen, andere seien wiederum zielführend. „Wichtig ist, dass die Beziehung zwischen Kunde und Anbieter stimmt“, erklärt Schmidt weiter.Die Wünsche des Kunden sollten stets im Mittelpunkt stehen. Beim Kommunikationsprofi Kuck+Schmidt in Frankfurt weiß man: Der Kunde möchte heutzutage bei Bestellungen, Informationsabfragen, Beschwerden oder Anfragen selbst über den Kommunikationskanal mit dem entsprechenden Unternehmen entscheiden und zeitnah eine zufriedenstellende Antwort erhalten. Neben den modernen Kommunikationsmitteln wie E-Mail, Chats oder dem Social Web sind auch die klassischen Wege wie Telefonanrufe und der Postweg weiterhin gefragt. „Bei allen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gilt: Nichts ist nervenaufreibender als lange Wartezeiten oder eine unzureichende Rückmeldung“, so Schmidt. Sein Unternehmen bietet seit über 15 Jahren erfolgreichen Kundendialog an. „Auch bei uns stehen die einzelnen Prozesse immer wieder auf dem Prüfstand. Die Kommunikation mit dem Kunden hat auch bei uns intern höchste Priorität.“Neben den Themen Umsatzrendite, Preisspirale und Reputation dürfe der Bereich Kundenzufriedenheit nicht vernachlässigt werden, denn diese entscheide am Ende über Erfolg und Misserfolg. Kompetente Customer Service Center wie Kuck+Schmidt, die den Kundendialog in allen Facetten und mit modernsten Kommunikationsstrategien durchführen, sind ein Weg, um die Kommunikation mit dem Kunden oder einem potenziellen Kunden erstklassig zu gestalten.Kontakt:Kuck&Schmidt GmbH & Co. KGHugo-Junkers-Straße 360386 Frankfurt am MainTelefon 069/46 00 10E-Mail direkt@kus-group.deInternet www.kus-group.de