An der Pilates Trainer Ausbildung in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® in Wuppertal kann grundsätzlich jeder Interessierte teilnehmen. Die Ausbildung entspricht den Kriterien des Leitfadens der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V. Mit einem entsprechenden staatlich anerkannten Grundberuf, z.B. als Gymnastiklehrer oder Physiotherapeut, kann man also auch mit der Tripada® Ausbildung zertifizierter Pilates Trainer werden und im Anschluss die eigenen Pilateskurse über die gesetzlichen Krankenkassen fördern lassen. Auf Wunsch nehmen wir die Zertifizierung bei der Zentralen Prüfstelle Prävention auch für Sie als Teilnehmer durch. Hierbei werden Sie dann auf das zentral zertifizierte Tripada® Pilates Konzept geschult, welches bei der ZPP bereits hinterlegt ist. Das erspart Ihnen im Anschluss die Erarbeitung eines eigenen Pilateskonzeptes für eine Zertifizierung, was sehr viel Zeit, Mühe und Nerven kostet. Sie können als lizenzierter Tripada ® Pilates Trainer auf Basis einer Nutzerlizenz in der Prävention tätig werden und sich sofort auf das Wesentliche konzentrieren - eigene Pilates Kurse zu unterrichten. Insgesamt besteht die Tripada® Pilates Trainer Ausbildung aus 5 Modulen, wobei die ersten beiden Module die Grundausbildung darstellen:- Pilates Basic Matwork Seminar 1 (Pilates-Prinzipien und Basisübungen)- Pilates Basic Matwork Seminar 2 (Wiederholen und vertiefen der Basisübungen)- Pilates mit Kleingeräten, Seminar 3- Pilates für Ältere, Seminar 4- Pilateskurse selbstständig planen, Seminar 5Da die Module auch einzeln buchbar sind, schließt jeder Abschnitt mit einem extra Zertifikat ab. Wer die komplette Tripada® Pilates Trainer Ausbildung über 5 Seminare absolviert, erhält am Ende ein Gesamtzertifikat.Zusatzqualifikation für Pilates TrainerFür bereits bestehende Pilatestrainer stellen die zusätzlichen Module eine attraktive Zusatzqualifikation in dem jeweiligen Bereich dar.In dem Seminar "Pilates mit Kleingeräten" lernen Sie die verschiedenen Pilates Matwork Übungen mit der Pilatesrolle, Bällen in verschiedenen Größen, dem elastischen Therapieband und Handtrainern zu kombinieren und die Übungen so abwechslungsreicher und anspruchsvoller zu gestalten. Eine Bereicherung für jede bunte Pilates - Stunde.In dem Seminar "Pilates für Ältere" lernen Sie die verschiedenen Pilatesübungen speziell auf diese Zielgruppe anzupassen. Was sind die häufigsten Krankheitsbilder im Alter und wie können die Übungen darauf angepasst werden? Dies und mehr lernen Sie an diesem Wochenende, sowie die Do´s and Dont´s im Unterricht mit älteren Personen. Die Gelenke und die Wirbelsäule mobilisieren und die Beweglichkeit des Körpers zu verbessern oder zu erhalten spielt hier in der Prävention mit Älteren eine zentrale Rolle. Die Dozentin vermittelt hier ihr umfangreiches Praxiswissen aus über 20 Jahren Seniorensport.Sie haben eine Pilates Trainer Ausbildung gemacht und möchten jetzt gerne eigene Kurse unterrichten, Ihnen fehlt hierzu aber die Praxis und das nötige Know - How ? Dann ist das Seminar "Pilates Kurse selbstständig planen" genau das richtige für Sie. Hier lernen Sie eine eigene Unterrichtsstunde zu planen und zu geben, wie Sie die einzelnen Übungen in einen sinnvollen und stimmigen Kursablauf bringen und worauf Sie in der Praxis bei den Teilnehmern achten müssen, um diese eventuell zu korrigieren. Pilates Trainer werden braucht eben mehr Know - How als nur eine theoretische Grundausbildung. Die Dozentin Gabriele Möbius lässt Erfahrungen aus über 30 Jahren Pilatesunterricht und Kurse im Gesundheitssport einfließen. Umfangreiche Informationen zu den einzelnen Seminaren sowie zu der Gesamtausbildung erhalten Sie unter www.tripada.de