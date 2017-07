Im Jumeirah Vittaveli auf den Malediven wurde die Kunstkollektion der Royal Residence vorgestellt

(fair-NEWS) Malediven, 7. Juli 2017: Maha al Mazrouei, eine talentierte Künstlerin aus den Emiraten, designte vier maßgeschneiderte Kunstwerke, um die neu eröffnete Royal Residence auf Jumeirah Vittaveli feierlich zu eröffnen.



“Mich überkommt immer ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit wenn ich die maledivischen Inseln besuche – ein Himmel auf Erden. Ich bin fasziniert von all den Eindrücken, wenn ich die Insel erkunde. Daher wollte ich eine Kunstsammlung kreieren, ganz exklusiv für Jumeirah Vittaveli um diese einzigartige Erfahrung zu reflektieren“, so die Künstlerin.



Spezialisiert auf Kubismus und abstrakten Stil, hat Maha die maledivischen Inseln auf ihren Gemälden durch die Verwendung von Öl basierten Farben in Blau- und Weißtönen repräsentiert. Dadurch stehen die Kunstwerke der Royal Residence in einem einzigartigen Einklang mit der luxuriösen Inneneinrichtung.



Den imposanten Eingang der Royal Residence ziert ein Doppelgemälde und schafft so eine einladende Atmosphäre für diesen idealen Rückzugsort. Ein weit gewagteres und farbintensiveres Werk dekoriert den privaten Spa-Pavillon. Dieses Gemälde wurde von den Gärten der Insel inspiriert. Im Wohnbereich befindet sich eine atemberaubende Abbildung der



farbenfrohen Unterwasserwelt der Malediven. Ende des Jahres wird Maha eine Kunstaustellung im Jumeirah Vittaveli ausrichten, die den Stil der Künstlerin inmitten der maledivischen Naturschönheit auf eine wunderbare Weise widerspiegelt.



Maha al Mazrouei geht seit 1993 ihrer künstlerischen Leidenschaft nach und war Mitgründerin der Tebra Art Group. Dieser Zusammenschluss von außerordentlich talentierten Künstlern präsentierte zahlreiche Ausstellungen, unter anderem das Wandbild für das Dubai Shopping Festival 1996. Ein weiteres Kunstwerk von Maha wurde 1996 für eine Briefmarke der Vereinigten Arabischen Emirate auserwählt. Außerdem sind ihre Gemälde im weltweit bekannten Burj Al Arab Jumeirah, sowie am internationalen Flughafen von Dubai zu finden.



Die Royal Residence im Jumeirah Vittaveli ist der ultimative Rückzugsort für Gäste. Die großartige Residence wurde für Familien und Freundesgruppen designt, die nach höchstem Luxusniveau streben. Insgesamt erstreckt sich die Residenz mit fünf Schlafräumen auf über 3.500 Quadratmetern in absoluter Privatsphäre. Weiterhin verfügt die Royal Residence über zwei private Swimming Pools mit herrlichem Blick auf den weißen Strand und das glitzernden Wasser der Lagune.



Die Royal Residence bietet Platz für 14 Personen mit Preisen ab 35.000 USD pro Nacht, während der Hauptsaison. Reservierungen können unter der +960 664 2020 oder per E-Mail via JVMRoyalResidence@jumeirah.com getätigt werden.