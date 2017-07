Der Schrei der Elster aus „Magisches Mystisches (Jedes Wort ein Atemzug)“

(fair-NEWS)

Der Schrei der ElsterMan schrieb das Jahr 1632, und die Pest wütete in Europa. Während die Menschen vor allem in den Ballungszentren der großen Städte dahinsiechten, suchten Regierung, Kirche und Gesellschaft nach Schuldigen. Und sie fanden sie. Jeder, der sich von der Masse unterschied, geriet schnell in Verdacht und somit in Gefahr, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Sogenannte Hexenprozesse zwangen unschuldige Menschen unter unerträglicher Folter falsche Geständnisse abzulegen. Betroffen waren vor allem jene Frauen, deren einziges Vergehen es war, sich mit Kräutern und Heilsalben auszukennen oder die Zukunft vorhersehen zu können. Es war das Zeitalter der Inquisition, die über Jahrhunderte hinweg ihre blutigen Opfer fordern sollte.Brunhilde wusste, dass es gefährlich war. Die kleine Behausung lag am Rande der Stadt, und vorsichtshalber hatte sie die Fenster verdunkelt, um das Flackern der vier weißen Kerzen zu verbergen. Eine Kerze für jede Himmelsrichtung. Die etwa dreißigjährige Frau war mit einem weißen Gewand bekleidet und trug ihr langes dunkles Haar offen. Langsam erhob sie die Arme und sagte mit leiser anklagender Stimme: ,,Oh Hel, schau was mit deinen Töchtern geschieht. Deine Wiege wird ihnen zum Grab und dein Weg ein glühender Pfad voller Schmerzen. Ich flehe dich an, im Namen Freyas, erhöre mein Flehen, und gib mir eine Antwort.’’ Die Kerzen flackerten stärker, und durch die undichte Tür wehte ein kalter Wind. Das kleine Mädchen neben ihr hielt eine Schale mit Wasser hoch über den Kopf und fröstelte in ihrem dünnen Kleid aus grobem Leinenstoff. Das Haar reichte ihr bis an die Hüften und hatte fast den gleichen Farbton wie das naturfarbene Leinenkleid. Noch eine Sache, die in den Augen der Nachbarn seltsam war. Wie kam die Frau mit den dunklen Locken zu einem so hellhäutigen und blonden Kind.Maria war alles, was ihr geblieben war, nachdem ihr Mann vor 2 Jahren von der Pest dahingerafft wurde. Irgendwie schaffte es Brunhilde, sich und die Kleine durch Gelegenheitsarbeiten durchzubringen. Das Herstellen ihrer Heilsalben aus Kräuterextrakten war inzwischen zu einer gefährlichen Angelegenheit geworden, und sie verkaufte nur noch an Stammkunden. Selbst da konnte man sich nicht sicher sein, und lieber verzichtete man bei einer zahlungsunfähigen Abnehmerin auf das Geld, als sich diese zum Feind zu machen.,,Mama, es klopft!’’ Brunhilde wurde aus ihren Gedanken gerissen und blies geschwind die Kerzen aus. Maria wartete, bis ihre Mutter alles in einer großen Holztruhe verstaut hatte und ging dann langsam zur Tür. ,,Was verdunkelt ihr denn schon so früh, ich dachte schon, es sei niemand daheim.’’ Eine gebeugte alte Frau kam herein, und Brunhilde atmete erleichtert auf. ,,Wartet Mutter Brehm, ich zünde nur ein Licht an eben’’, sagte sie und lächelte freundlich. ,,Was kann ich für Euch tun?’’ Die alte Frau litt seit langem an heftigen Rückenschmerzen, und Brunhilde hatte da genau die richtige Salbe. ,,Ich komme, um Euch zu warnen.’’ Das hutzelige Mütterchen hob sorgenvoll den Kopf und schaute der Jüngeren in die Augen. ,,Man ist nicht gut auf Euch zu sprechen im Ort. Manch einer behauptet gar, Ihr steht mit dem Teufel im Bunde.’’ ,, Ihr wisst, dass dem nicht so ist. Ich versuche nur, den Menschen zu helfen und ihnen die Schmerzen zu nehmen. Ansonsten verrichte ich mein Tagwerk wie jeder andere hier auch. Ich besuche regelmäßig die Gottesdienste und lasse mir nichts zu Schulden kommen’’, erwiderte Brunhilde mit ruhiger Stimme. ,,Ja mein Kind, ich weiß. Wenn ich es nicht wüsste, käme ich nicht hierher um Euch zu warnen. Ihr solltet die Stadt gleich morgen in der Früh verlassen. Sie richten schon neue Scheiterhaufen außerhalb der Stadtmauern. Gestern hat die Erna aus der Gruberstraße gestanden und unter der Folter Euren Namen genannt…’’© Christine ErdicWie es weitergeht erfahren Sie hier:www.karinaverlag.at/products/mystisches-magisches-autoren-jedes-wort-ein-atemzug/Buchbeschreibung:Die Welt der Magie und des Mystischen öffnet sich. Wir laden Sie ein, den Schritt zu wagen und einzutauchen in die Geschichten dieser Welten.Hexen, Feen und Magier; verzauberte Dinge, phantastische Reisen - all das wartet auf Sie.Dieses Buch beinhaltet die besten Geschichten dieses Themas und wurde ausschließlich von Autorinnen und Autoren verfasst, die damit in die Nominierung zum "Best-Story-Preis 2016" des Karina-Verlages aufgenommen wurden.Ein magisches Lesevergnügen für Jeden.252 SeitenISBN: 978-39030565-72Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Karina-Verlag