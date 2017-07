Gelebte Liebe - Liebe(n) wagen

(fair-NEWS)

Ein Buch aus dem Leben für das LebenIn der Liebe berühren sich die Seelen, sie befreit zum Leben, schenkt immer wieder Augenblicke des Werdens und Erfahrungen von uns beglückender existentieller Tiefe. Liebe als Begegnung ist heilendes Geschenk und Motor unserer Menschwerdung.Im ersten Teil berichtet der Autor von seinen konkreten Erfahrungen in Begegnungen mit Menschen und der Natur und entwickelt die Gedanken, die dabei jeweils in ihm erweckt wurden. Er vollzieht nach, wie sich seine heutige Weltsicht in kleinen aber steten Schritten entwickelt hat.Wer die Natur intensiv erlebt, erfährt sehr viel über seinen inneren Reichtum. Die Natur zu erleben, ersetzt jede Art von äußerer Religion, lässt uns unser Inneres jeweils mehr erfahren. Wir entwickeln dadurch unsere Seelentiefe, die unsere Menschlichkeit ausmacht. Wer sich bemüht, sein Leben nicht mehr über das Leisten im Außen zu erfassen und bereit wird, sein Leben von innen heraus aufzubauen und damit sich selbst zu verantworten, indem vordergründige Abhängigkeiten jeglichen Stellenwert verlieren, findet den Weg der Liebe und des Friedens aus sich heraus.Indem wir in uns selbst hineinhorchen und die Rückwirkungen äußerer Um-stände auf das Innere bewusst mitgestalten, dringen wir immer tiefer in das ein, was Leben ist. Leben kann nur aus dem Leben heraus verstanden werden, soweit wir uns als Leben erfassen. Die Lektüre des Buches führt zu einem anspruchsvollen Inspiriertwerden des nach seinem Sinn Suchenden.Über den AutorWalter Lück ist Inhaber der Communities LEBEN WAGEN und GLÜCKSWEGE bei google+. Aus seinen Texten, die intensive Diskussionen herausforderten, hat er dieses Buch über GELEBTE LIEBE zusam-mengestellt.Er unterrichtete die Fächer Pädagogik, Philosophie und Geographie an Gymnasien und sämtliche allgemeinbildenden Fächer an einer Sonderschule für Erziehungshilfe.Sein Fühlen und Denken wurde in der Auseinandersetzung mit vielen Menschen und unterschiedlichen Schicksalen, die seinen beruflichen und privaten Weg begleiteten, intensiv in die Einheit eines Lebensweges aus Liebe geformt und entwickelt.Hardcover978-3-96051-759-719,99 EuroPaperback978-3-96051-583-812,99 Euroe-Book978-3-96051-585-26,99 Euro



