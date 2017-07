Käuferle präsentiert das "Tor des Monats Juli"

(fair-NEWS)

Die Käuferle GmbH & Co. KG stellt das aktuelle "Tor des Monats Juli" vor. Der Hersteller von Toren, Trennwänden, Fenstern und Türen baute ein nicht-ausschwenkendes Kipptor NA bei einer Sammelgarage eines Mehrfamilienhauses mit 133 Wohneinheiten im nahe München gelegenen Unterhaching ein. Das Tor hebt sich als optischer Blickfang von der Natursteinfassade der Garagenzufahrt ab.Aichach, 07.07.2017. Die Toranlage misst 3,5 auf 2,21 Meter und ist Zugang zu einer Tiefgarage mit 178 Stellplätzen. Das Garagentor ist mit einem ALU Lochblech RV 5/8 gefüllt, das eine optimale natürliche Belüftung der Tiefgarage ermöglicht. Der pulverbeschichtete Torbelag ist in anthrazitgrau mit der Farbbezeichnung RAL 7016 gehalten. Das Tor hebt sich dadurch bewusst von der Fassade ab und bildet einen ansprechenden Kontrast zum umgebenden Natursteinbelag.Das Kipptor schwenkt während des Öffnungs- und Schließvorgangs nicht über die Torebene hinaus. Fußgänger und Radfahrer können so ungehindert auch während des Öffnens nah an dem Garagentor vorbeigehen oder -fahren, ohne behindert zu werden. Auch wartende Fahrzeuge können dank des geringen Schwenkradius nah an die Toranlage heranfahren.



Bildinformation: (Bildquelle: Käuferle)