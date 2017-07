Universität St.Gallen setzt in Österreich, Deutschland und Großbritannien erneut auf Grayling

(fair-NEWS)

St. Gallen /Wien / Frankfurt /London, 06. Juli 2017 – Die renommierte Schweizer Universität St.Gallen – eine der führenden Wirtschaftsuniversitäten Europas – hat ein internationales Grayling-Team mit strategischer Beratung, Medienarbeit und Influencer-Kommunikation in Österreich, Deutschland und Großbritannien beauftragt.Die Universität St.Gallen (HSG) wurde 1898 gegründet und ist heute eine Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Beziehungen. In 2016 erzielte die HSG im Uni-Ranking der Financial Times eine Topplatzierung für ihre Master-Programme in Management und wurde insgesamt als 5. beste Wirtschaftsuniversität Europas eingestuft.Die Zusammenarbeit zwischen der Universität St.Gallen und Grayling besteht bereits seit vielen Jahren: Grayling begleitet die Hochschule in ihrer externen Kommunikation seit 9 Jahren in Österreich, seit 9 in Deutschland und seit 5 Jahren in Großbritannien.„Der internationale Wettbewerb um Talente und Förderungen nimmt unter den Universitäten zu. Gleichzeitig ist eine neue Art von Führungskräften mit mutigen Ambitionen und dem Willen, die Welt zum Besseren zu verändern, gefragt. In diesem Umfeld haben wir uns entschieden, auf Grayling zu setzen. Die internationale Kommunikationsberatung hat bewiesen, dass sie unsere Vision als führende Wirtschaftsuniversität, die integriertes Denken, verantwortungsvolles Handeln und unternehmerisches Denken fördert und globale Standards im Bereich Forschung und Lehre setzt, versteht und auch vermitteln kann“, so Marius Hasenböhler-Backes, Director of Communications der Universität St.Gallen.„Unser grenzübergreifendes Team freut sich sehr darauf, der Universität St.Gallen eine unverwechselbare Stimme zu geben und ihr Engagement in und für die Gesellschaft lokal und international zu präsentieren. Wir können aus der profunden Expertise der Hochschullehrkräfte schöpfen und verfolgen einen gemeinsamen, internationalen Ansatz, um die HSG und ihre Kommunikatoren verstärkt zu positionieren“, so Frank Schönrock, CEO von Grayling in Deutschland.Die Leitung des Etats der Universität St.Gallen übernimmt in Deutschland Unit Director Ingo Bosch, in Österreich Managing Director Dirk Moser-Delarami und in UK Account Director Deepali Schneider. Der strategische Gesamtlead liegt bei Grayling in London.Foto:Universität St.Gallen (Bibliothek) – Copyright HSG/Foto Hannes Thalmann



