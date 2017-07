usedSoft erweitert Angebot um „Skype for Business“

(fair-NEWS)

Dortmund, 5. Juli 2017. Der Gebrauchtsoftware-Pionier usedSoft hat seine Produktpalette um Microsoft Skype for Business erweitert. Ab sofort gibt es sowohl Skype for Business Server 2015 als auch die passenden User CALs im Online-Shop ( www.usedsoft-shop.com ) mit rund 20% Kostenersparnis.„Zum optimalen digitalen Arbeitsplatz gehören heute auch Anwendungen für Audio- und Videokonferenzen, Onlinebesprechungen und die geräteübergreifende Zusammenarbeit. Doch in diesem Bereich gibt es teure Varianten “, weiß Peter Schneider. „Wir bieten mit den gebrauchten Lizenzen für Skype for Business 2015 deshalb ein günstiges Komplettpaket an, mit dem Unternehmen beträchtliche Ersparnisse erzielen können.“ Skype for Business bündelt sämtliche Kommunikationskanäle auf der vertrauten Benutzeroberfläche von Microsoft Office. Vor allem Unternehmen mit unterschiedlichen Standorten und Mitarbeitern, die viel unterwegs sind, können ihre klassische Telefonanlage mit der Lösung ergänzen.Die Skype-Businessversion lässt sich zwar auch einzeln oder im Rahmen von Office 365 mieten. Allerdings müssen Unternehmen dann die laufenden Kosten einkalkulieren. „Viele Unternehmen rechnen nicht durch, ob ein Mietmodell über die Jahre wirklich sinnvoll ist“, so Schneider. „Das böse Erwachen gibt es dann, wenn die Jahresabonnements abgeschlossen sind. Ein einmaliger Kauf ist da die günstigere Alternative.“ Bei usedSoft gibt es aktuell Microsoft Skype for Business Server User CAL 2015 Standard, Microsoft Skype for Business Server User CAL 2015 Enterprise und Microsoft Skype for Business Server 2015 im Shop www.usedsoft-shop.com sowie auf Anfrage beim Vertrieb unter sales_usedSoft@usedSoft.com.