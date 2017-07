Makers`CLUB startet mit rund 250 Teilnehmern

(fair-NEWS)

(NL/8768716834) Regensburg, 7.7.2017 Bei der ersten Ausgabe des Makers`CLUB haben sich am Abend über 250 Besucher in der TechBase versammelt. Der Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe für Gründer, Start-Ups, Unternehmer, Investoren und Forscher war zugleich das jährliche Sommerfest des Gründer- und Innovationszentrums. Mathew Ulbrich von Tickaroo, einer Live-App für lokale Sportereignisse, stellte außerdem den erfolgreichen Werdegang des 2011 in Regensburg gegründeten Start-ups vor.Regensburg und die Oberpfalz haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot für innovative Gründungen und Start-ups entwickelt. Grundlage dafür ist ein aktives Netzwerk mit unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Das neue Format Makers`CLUB soll dieses Startup-Ökosystem weiter fördern und ausbauen. Der Makers CLUB versteht sich dabei nicht nur als Plattform für Gründer, sondern für alle Menschen, die sich für Innovationen, Kontakte und erfolgreiche Geschäftsmodelle interessieren, so Alexander Rupprecht, Geschäftsführer der R-Tech GmbH, in seiner Begrüßung. Wir sprechen erfahrene Unternehmer ebenso an wie Investoren, Coaches, Wissenschaftler und sonstige Netzwerker.Der Makers`CLUB bot unterschiedliche Möglichkeiten, sich kennenzulernen und zu vernetzen. Beim Speednetworking beispielsweise tauschte man sich innerhalb weniger Minuten mit anderen Teilnehmern aus und sammelte so viele neue Geschäftskontakte. Fünf Gründer hatten außerdem Gelegenheit, ihre Geschäftsidee in Kürze dem Publikum vorzustellen. Im Anschluss boten ein Kickerturnier, eine Cocktailbar im Innenhof der TechBase und ein Barbecue in angenehmer Lounge-Atmosphäre Gelegenheit, bestehende und neu geknüpfte Kontakte weiter zu vertiefen.Der Makers`CLUB Regensburg ist Teil der neuen Digitalen Gründerinitiative Oberpfalz DGO ( www.digitale-oberpfalz.de ) und wird künftig mehrmals im Jahr an unterschiedlichen Standorten stattfinden. Die nächsten Termine sind am 12. Oktober in der TechBase und am 7. November im DEGGINGER.



Bildinformation: Makers`CLUB startet mit rund 250 Teilnehmern