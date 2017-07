(fair-NEWS)

ICP Deutschland bietet unter der Brand IEI die neue QGW Serie (QTS GateWay) als Cloud-based IPCs an. In den Cloud-based IPC sind die Hardware von IEI und das Software Know-how von QNAP erfolgreich vereint. IEI überzeugt seit 20 Jahren als führender Hardware Hersteller von Industrie Computern. QNAP, Marktführer von NAS–Systemen, ergänzt die QGW Serie mit einem speziell auf IIoT Anwendungen zugeschnittenen Software Paket, bestehend aus Linux basierten QTS Betriebssystem, vorinstallierter Software und standardisierten Tools. Das Ergebnis dieser hauseigenen Teamarbeit sind QTS Gateways, die die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung von Prozessen, Maschinen und Anlagen nachhaltig unterstützen. Getreu dem Motto IEI x QNAP offeriert ICP seinen Kunden damit Lösungen für das IIoT und das Zeitalter der Industrie 4.0. Die Vorteile des Cloud-based IPC sind vielseitig: Keine Lizenzkosten, große Auswahl an Gateway Lösungen, standardisierte Tools und einfache Softwarekonfiguration. Mit dem integrierten QTS Betriebssystem können Funktionen wie Remote Device Management, Virtualisierung, Datensicherheit und Backup sowie privates und öffentliches Cloud Management im Handumdrehen umgesetzt werden. Damit gibt ICP Systemintegratoren und Softwareanbietern eine offene und preiswerte Plattform an die Hand, die zugleich standardisiert und flexibel ist, sodass eine Vielzahl an kundenspezifischen IIoT Lösungen in unterschiedlichen Anwendungsfeldern realisiert werden können. Die Auswahl an Cloud-based IPC reicht von kompakten und leistungsstarken Embedded PC bis hin zu lüfterlosen Panel PC. ICP unterstützt den gesamten Realisierungsprozess projektbasierend mit technischen Unterlagen und leistet wichtigen Know-how Transfer.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Allgemeines: https://www.icp-deutschland.de/Cloud-based-IPC/Produkte als HTML: https://www.icp-deutschland.de/index.php?stoken=476447DB&lang=0&cl=search&searchparam=QTS



Bildinformation: QGW Serie – IEI’s Industrial PC powered by QNAP / ICP Deutschland GmbH