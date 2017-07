Ratenkauf und paydirekt: Jetzt bei Calmwaters

(fair-NEWS)

Mit der Kooperation mit easyCredit und der Anbindung an paydirekt bietet das Wuppertaler Startup seinen badbegeisterten Kunden zwei neue Zahlungsarten. So wird das Badezimmer schnell und einfach in Raten gezahlt. Paydirekt trumpft mit einem Aktionsrabatt auf.Ratenkauf: Einfach und SicherBei Calmwaters zahlen Interessierte ihre Badeinrichtung jetzt bequem in Raten. In Zusammenarbeit mit dem Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken easyCredit versendet der Online-Shop die ausgewählten Waren umgehend nach Auftragseingang, die erste Ratenzahlung erfolgt frühestens 30 Tage nach Einkauf. Die Rückzahlung des zwischen 200 EUR bis 3000 EUR liegenden Bestellwertes ist mit einer Laufzeit von sechs bis fünfzehn Raten frei nach Kundenwunsch planbar. "Wir möchten unseren Kunden eine faire Ratenzahlung für den Kauf von Badewanne, Waschbecken & Co. bieten", betont E-Commerce Leiter Daniel Villbrandt. Mit der Wunschfinanzierung von easyCredit profitieren Kunden von festen Raten zu einem festen Zinssatz und können den Betrag jederzeit vorzeitig zurückzahlen.Rabatt sichern mit paydirektDas direkte Online-Bezahlverfahren paydirekt bietet seinen Nutzern die Sicherheit der hauseigenen Bank oder Sparkasse. Für Bestellungen über die neue Zahlart gewährt Calmwaters im Sommer einen Aktionsrabatt. "Im Juli und August schenken wir unseren paydirekt-Kunden 10 EUR auf alle Livingpool-Produkte", erläutert Villbrandt. Der Rabatt gilt ab einem Warenkorb in Höhe von 75 EUR und beinhaltet alle Artikel der Eigenmarke des Bad Shops. Um sich kostenlos für das Angebot von paydirekt zu registrieren, wenden sich Interessierte an ihre Hausbank oder Sparkasse.Kundenwünsche verstehenNach einer erfolgreichen ersten Jahreshälfte und großer Resonanz durch den Internet World Business Shop Award baut Calmwaters sein Angebot stetig weiter aus. Neben der Einbindung der neuen Zahlarten, erfreuen sich Kunden an einem Bestellschutz, der unter anderem die Artikelzusammenstellung prüft. Der Produktfinder unterstützt bei der Suche nach dem passenden Badprodukt, das dann zum Wunschlieferdatum nach Hause geschickt wird. Experten und Badbegeisterte dürfen auch im zweiten Jahresabschnitt weiterhin auf Innovationen und Ideen des Startups gespannt sein.



Bildinformation: Ratenkauf und paydirekt: Jetzt bei Calmwaters