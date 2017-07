Ein echtes Kraftpaket: Die neue LED-Feuchtraumleuchte DUNA PRO NS 8000

(fair-NEWS)

Zuwachs für die DUNA PRO Familie der OEM Systems Group: Die Serie an energieeffizienten LED-Feuchtraumleuchten für erhöhte Anforderungen wird um ein echtes Kraftpaket erweitert - die DUNA PRO NS 8000. Der Name deutet es bereits an: Mit 8000 Lumen ist die Leuchte wie geschaffen auch für besonders anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Zugleich handelt es sich um die erste Non-SELV Leuchte dieser Serie.Maximale FlexibilitätAnwender profitieren gleich mehrfach von den beeindruckenden Leistungswerten: DUNA PRO NS 8000 ist die Lösung für Gebäude mit hohen Decken und eignet sich ebenso, um in verschiedenen Praxisanwendungen auch mit einer geringeren Anzahl von Einzelleuchten eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen.Ganz gleichgültig ob Produktionsanlagen, Lagerhallen, Korridore oder mehr: Die neue Leuchte aus der DUNA PRO Serie ist ein echter Allrounder für viele professionelle Beleuchtungsanwendungen. Die integrierten LED-Module sowie das elektronische Vorschaltgerät von BAG electronics stehen für hohe Lichtqualität und Langlebigkeit.Einfach und zeitsparend montierenEin Maximum an Flexibilität eröffnet die Leuchte auch bezüglich der einfachen und zeitsparenden Montage - ganz nach Bedarf unter der Decke, an Wänden oder auch in hängender Anbringung. Optional ist auch eine Durchgangsverdrahtung möglich.Erfüllt höchste hygienische AnforderungenSelbst für besonders anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben ist die Serie wie geschaffen: Auch die neue DUNA PRO NS 8000 kann sicher in der Nahrungsmittelindustrie verwendet werden, entsprechend den HACCP-Vorgaben.Alle Daten auf einen BlickFakten, die überzeugen: Hier alle Eckdaten zur DUNA PRO NS 8000:- 8000 lm- Hohe Lichtqualität: Ra>80, 4.000 K- Vollständig staub- und spritzwassergeschützt: Schutzart IP66- Schlagfestigkeit entsprechend IK03 (PMMA) - optional IK08 (PC)- In robustem Fiberglas-Polyester-Gehäuse in Grau (RAL 7035)- Lebensdauer L70, 75.000 h- Non-SELV- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 bis +35 Grad Celsius- Chemisch resistent und somit geeignet für den Einsatz in Applikationen mit speziellen Anforderungen- Abmessungen: 1500 mm x 104 mm x 84 mm (Länge - Breite - Höhe)- Made in Europe



Bildinformation: Ein echtes Kraftpaket: Die neue LED-Feuchtraumleuchte DUNA PRO NS 8000