Grüne Immobilien reduzieren die Co2-Quote unsere Städte

(NL/8135336025) Es ist längst im Trend, energieeffiziente und nachhaltige Gebäude zu bauen. Doch nicht jeder kann sich solch eine Immobilie leisten und von der Wertsteigerung profitieren. Da wundert es nicht, dass grüne Geldanlagen auch im Bereich Immobilien mehr und mehr nachgefragt werden.Mit dem UDI Immo Sprint Festzins I soll ein weiteres Stück Energiewende zum Anfassen entstehen. Investiert wird in die Planung, Entwicklung, den Bau, Betrieb, Kauf und Verkauf grüner Immobilien in Deutschland. Jetzt sind bereits zwei besonders geeignete grüne Projekte in der Prüfung. Zum einen geht es um ein umweltfreundlich geplantes Hotel/Boardinghouse in der Nähe des Flughafens Frankfurt am Main, zum anderen ist der Neubau von 60 Eigentumswohnungen und Doppelhaushälften als Green Buildings in Roth bei Nürnberg geplant. Das Unternehmen hat selbst seinen Sitz in der Metropolregion und plant natürlich gerne vor der eigenen Haustüre.Bereits seit 2014 sind die Büros der UDI im eigenen Green Building am FrankenCampus in Nürnberg, das sich durch hohe Ressourceneffizienz in den Bereichen Energie, Wasser und Material auszeichnet. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat das Projekt mit dem Platin-Gütesiegel zertifiziert. Wir sind sehr glücklich in diesem Gebäude, das wir über eine langfristige Kommanditbeteiligung finanziert haben, so UDI Geschäftsführer Georg Hetz, der als Pionier im Bereich grünes Geld nun wieder ein Immobilienprojekt anstößt. Als grünes Unternehmen war es immer unser Wunsch, auch in einer grünen Immobilie zu arbeiten.Was steckt nun hinter dem UDI Immo Sprint FESTZINS I?Bei der Auswahl ihrer Projekte setzt die UDI auf höchste Standards und Rentabilität. Sie bietet interessante und solide Zinsen und verzichtet auf unrealistische Versprechungen. Das Wohnprojekt in Roth und das Boardinghouse in der Nähe des Frankfurter Flughafens stehen bereits mitten in der Projektprüfung. Es werden uns momentan viele Projekte angetragen, weil der Markt boomt, erklärt Stefan Keller, zweiter Geschäftsführer der UDI. Einige schaffen die Hürde ökologisch gebaut nicht, andere scheitern am energieeffizienten Betrieb. Erst wenn das Risiko-Management die Wirtschaftlichkeit geprüft hat, entscheiden wir hier in der Führungsmannschaft über die Auswahl der Immobilienprojekte.Das Festzinsangebot ist so konzipiert, dass die Zinsen und Rückzahlungen aus den Erträgen und dem Verkauf der Projekte geleistet werden. Da die Zinsen nicht jährlich ausbezahlt werden, verzinsen sie sich mit dem Darlehensbetrag weiter und die Anleger profitieren vom Zinseszinseffekt, ergänzt Hetz. Um das Risiko zu streuen, investieren wir in sehr unterschiedliche Projekte. So kann diese Geldanlage die Vorteile einer Immobilieninvestition in den Zukunftsmarkt grüne Immobilien mit den Vorzügen regelmäßiger Verzinsung kombinieren.Der UDI Immo Sprint FESTZINS I in Kürze:- Feste Zinsen von 3,5% auf 3,75% p.a. steigend- Besonderheit: Thesaurierung des Zinses- Anlegerfreundliche Laufzeit von rund 3,5 Jahren- Ausstieg bereits nach rund 2,5 Jahren möglich- Mindestbeteiligung 5.000 EuroWir belohnen alle Zeichner bis zum 15. Juli mit einem Challenge-Gutschein über 60 Euro. Auf die Idee brachte uns die alljährliche Challenge in der mittelfränkischen Kleinstadt Roth, einer der bekanntesten Triathlons weltweit, fügt Stefan Keller an.*Der Abdruck ist frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.



Bildinformation: Grüne Immobilien reduzieren die Co2-Quote unsere Städte