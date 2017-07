combit CRM 9 ist da

(fair-NEWS)

Konstanz, 29.06.2017 Version 9 des combit Relationship Managers vom KonstanzerSoftwarehersteller combit ist erschienen. Mit über 120 Verbesserungen unterstützt die CRMSoftware Unternehmen dabei, ihre Kundenkommunikation produktiver zu machen.Arbeitsabläufe werden beschleunigt und Daten sicher gehandhabt. Es gibt zahlreiche neueFeatures, einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs und Feinschliff am Programm.Ein Highlight unter den neuen Features ist die Umkreissuche. Der geographische Filter fürAdressen stellt Verteiler für Außendienst, Marketing und Eventplanung zusammen.Arbeitsabläufe können jetzt durch Prozessvisualisierungen auf interaktiven Boards gesteuertund optimiert werden. Eingesetzt wird diese Produktivitätsmethode (Kanban) beispielsweisefür agiles Projektmanagement oder zur Visualisierung des Verkaufsvorgangs. So behält dasganze Team den Überblick über den Status von Verkaufschancen oder laufenden Projekten.Aufgaben können dabei einfach per Drag & Drop verschoben werden. Die im Lieferumfangenthaltene Large Solution wurde ebenfalls runderneuert. Sie ermöglicht übersichtlich undintuitiv bedienbar professionelles CRM und Eventmanagement. Die schlüsselfertige Lösungkann komplett oder auch nur teilweise eingesetzt werden. Mit der Informationserfassung perBarcode beschleunigt man z.B. das Registrieren von Teilnehmern auf Veranstaltungen.Einfach Barcode der anwesenden Personen abscannen, fertig.„Trümpfe der neuen Version sind eine deutlich produktivere Oberfläche und vielePerformance-Verbesserungen“, erklärt combit CRM Entwicklungsleiter Björn Eggstein undfährt fort: „Wie spürbar diese Auswirkungen sind, hängt vom konkreten Einsatzszenario,Datenvolumen, Datenbank-Server-Geschwindigkeit und der Netzwerkbandbreite ab.Anwender sparen Wartezeit und können ihre Aufgaben schneller und effektiver erledigen.Außerdem macht eine produktivere Bedienoberfläche einfach mehr Spaß.“Ein Überblick zu den Neuerungen von Version 9 findet sich auf der Website des Herstellers:Der combit Relationship Manager ist in vier Editionen ab 416,50 Euro erhältlich. AlsMietlizenz gibt es ebenfalls vier Editionen, erhältlich ab 22,61 Euro pro Benutzer undMonat (jeweils inkl. MwSt., ggf. abzgl. Mengenstaffel). Alle Funktionen stehen zumTesten in der kostenlosen Demoversion für 45 Tage bereit:Highlights der neuen FeaturesZielgenaue UmkreissucheDer präzise Filter stellt Verteiler für Außendienst, Marketing oder Eventplanung zusammen.So erreichen Aussendungen die richtige Zielgruppe und Streuverluste können vermiedenwerden. Die Berechnung erfolgt lokal auf dem System des Benutzers. Es werden keineAdressen an Cloud-Dienste übertragen.Prozesse visualisieren / KanbanMit interaktiven Prozessvisualisierungen ordnen und beschleunigen combit CRM Nutzer ihreAbläufe. Aufgaben werden einfach per Drag & Drop verschoben. Das verschafft Überblicküber den aktuellen Status der laufenden Projekte und Deadlines haben Bestand. Außerdembleibt das Projektmanagement agil, da jederzeit alle Aufgaben nach Bedarf umgeordnetwerden können.Runderneuerte Large SolutionDie ausgefeilte, schlüsselfertige Lösung für CRM und Eventmanagement ist unverändertoder in Teilen einsetzbar. Die vielen neuen Funktionen halten Benutzern den Kopf frei undschärfen den Fokus für den produktiven Umgang mit Kunden. Verteiler kann man einfachzusammenstellen und pflegen. Serien-eMails sind schnell verschickt. Außerdem könnenBenutzer die Reaktion der Empfänger erfassen und auswerten.Informationen per Barcode erfassenMit Barcodes beschleunigen combit CRM Nutzer das Erfassen von z.B. Teilnehmern anVeranstaltungen enorm. Einfach den Barcode der anwesenden Personen auf einer Listeoder einer Eintrittskarte abscannen, und die Teilnahme wird im System verbucht.Intelligentes FrankierenDie Internetmarke der Deutschen Post wird jetzt direkt im Designer eingefügt. Sendungenwerden so direkt beim Druck frankiert. Mit einer entsprechenden Vereinbarung mit derDeutschen Post entfällt so elegant die Suche nach der passenden Briefmarke.Inhalte teilenMit der vielseitig einsetzbaren Teilen-Funktion geben Benutzer Filterausdrücke, Berichte undFavoriten unkompliziert an Kollegen weiter. So wird Zeit gespart für eine höhere Effizienz.Drag & Drop für die OberflächeJe nach Arbeitsbereich gibt es unterschiedliche Anforderungen, was die Position vonNavigation, Verlauf und Favoriten angeht. Diese Elemente ordnen Benutzer jetzt individuellan und beschleunigen damit das Tempo.State-of–the Art AuswertungenDer integrierte combit List & Label Designer wurde seit der CRM Vorversion bereits zweimalaktualisiert. In der neuesten Version eröffnet das mehrfach preisgekrönte Reporting Tool denBenutzern viele Visualisierungsmöglichkeiten. Dank intuitiver Bedienung erstellen sie einfachgriffige Berichte und geben diese im Format ihrer Wahl aus.combit Relationship Manager 9Mit der CRM Software combit Relationship Manager erhalten Unternehmen jeder Brancheund Größe Unterstützung bei allen Prozessen. Unabhängig von Benutzeranzahl undDatenmenge werden kundenbezogene Abläufe abteilungsübergreifend in Effizienz undQualität verbessert. Es besteht die Wahl zwischen einer Reihe von Solutions fürunterschiedliche Einsatzbereiche und Branchen. Diese werden bereits mitgeliefert oderkönnen von zertifizierten combit Solution Partnern erworben werden. Für Kunden, die häufigim Außendienst unterwegs sind, bietet combit eine mobile CRM Variante. Ein besondererVorteil der combit CRM Lösung ist die hohe Flexibilität, denn Oberfläche und Strukturkönnen individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Auch die Solutionskönnen nach dem Baukastenprinzip beliebig kombiniert, ergänzt und angepasst werden.Mit dem integrierten und weltweit vertriebenen combit List & Label Designer werdenAuswertungen wie Datenanalyse, Reports, Kreuztabellen, Diagramme, Etiketten und Briefeausgegeben. Optik und Funktionalitäten von Ausgaben können ganz nach Geschmack freigestaltet werden.



Bildinformation: cRM Prozess-visualisierung