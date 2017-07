Erlebnis-Insel-Hopping in der Karibik

(fair-NEWS)

Kiel, 07.07.2017. An Bord der Mein Schiff 3 oder EUROPA 2 erkunden Gebeco Reisende die schönsten Flecken der Karibik! Weiße Strände, spektakuläre Taucherlebnisse, heiße Quellen, Regenwaldwanderungen, vulkanisches Bergland und zauberhafte Städte. Die Erlebnis-Kreuzfahrten vereinen luxuriöse Entspannung an Bord und abwechslungsreiche Abenteuer an Land als Vor- oder Nachprogramm der Kreuzfahrt. Gäste dürfen sich auf paradiesische Ziele wie Puerto Rico, Dominica, Barbados, Guadeloupe, Martinique und die drei ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curacao freuen. Alle Reisen sind im Reisebüro und im Internet buchbar.EUROPA 2 und naturbelassenes Panama und Costa RicaIn Miami gehen die Gäste an Bord der EUROPA 2 und starten die 23-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt mit ein paar erholsamen Tagen auf 5-Sterne-plus-Niveau in einem legeren Ambiente. Sie lassen sich verwöhnen und genießen den erstklassigen Luxus an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Bunte Häuser, blaues Kopfsteinpflaster, Tapas-Bars und Zigarrenläden: das erwartet die Kreuzfahrer bei einem ersten Landgang in San Juan auf Puerto Rico. Die britischen Jungferninseln locken mit unvergesslichen Stunden an den schönsten Stränden der Karibik. Auf der Insel St.-Barthélemy können die Reisenden individuell zu Land oder zu Wasser sportlich aktiv werden; bei einem Quadabenteuer, einem Segeltörn mit Baden oder einer Katamaranfahrt mit Schnorcheln. Für Insider ist Antigua eine der reizvollsten Karibik-Inseln. Wer möchte kann sich davon beim Schwimmen mit Stachelrochen oder bei einem Kajakabenteuer in den Mangroven selbst überzeugen. In Bridgetown auf Barbados entdecken die Reisende eine unwiderstehliche Mischung aus „very British“ und „echt karibisch“: Linksverkehr und Afternoon Tea, Palmen und Zuckerrohrplantagen. Das nächste Ziel, Cartagena gilt als eine der schönsten Städte Südamerikas und ist mit ihren Kirchen und Palästen im andalusischen Stil einzigartig auf dem Kontinent. Die Kreuzfahrt mit der EUROPA 2 endet in Colón in Panama; die Erlebnisreise hingegen nimmt hier ihren Anfang. Die Gruppe, die sich bereits an Bord kennengelernt hat, wird von ihrem Reiseleiter in Empfang genommen und startet zu einer abwechslungsreichen Reise durch das ursprüngliche Panama und naturbelassene Costa Rica. Hier warten alte Burg- und Befestigungsanlagen inmitten von tropischen Urwäldern, Tierbeobachtungen im Dschungel, eine historische Zugfahrt entlang des Panama-Kanals und die größte, biologische Artenvielfalt der Welt auf die Gruppe. Zu Besuch in einem Dorf der Emberá erhalten die Reisenden authentische Einblicke in die jahrtausendealte Kultur dieses indigenen Volkes, welches schon lange vor Ankunft der Europäer hier lebte. Bei einem rituellen Tanz taucht die Gruppe tief in die traditionelle Lebensweise ein und wird für einen Moment Teil der Dorfgemeinschaft.„EUROPA 2 und naturbelassenes Panama und Costa Rica“, Gebeco Länder erleben23-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt ab 13.490 € inkl. FlügeLink zur Reise: www.gebeco.de/24-E2-27 Termine: 21.11.-13.12.2017Meeresbrise und Dominikanische RepublikDie 21-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt beginnt mit entspannten Tagen am Karibikstrand der Dominikanischen Republik. Die Gruppe genießt Sonne, Strand und Palmen. Am azurblauen Meer lassen sich die Reisenden vom karibischen Lebensstil mitreißen und stechen dann gut erholt mit der Mein Schiff 3 in La Romana in See. Die Gruppe erkundet das abwechslungsreiche Entertainmentangebot und die erstklassige Restaurant-Auswahl an Bord. Erstes Ziel dieser besonders eindrucksvollen Kreuzfahrt mit stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis ist Roseau, die Hauptstadt der Karibikinsel Dominica. Die Landschaft der Insel ist durchzogen von Seen, heißen Quellen und Regenwäldern. Aufgrund der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt wird Dominica auch „The Nature Island“ genannt. Die Gruppe erkundet die ursprünglichste Insel des karibischen Archipels aktiv: bei einer Regenwaldwanderung oder einer traumhaften Bootsfahrt. Dann nimmt die Mein Schiff 3 Kurs auf Guadeloupe und die Reisenden lassen sich von der kontrastreichen Landschaft verzaubern: Steilküsten mit traumhaften Stränden und daneben vulkanisches Bergland und Regenwald. Ob ein Ausflug zu den Carbet-Wasserfällen in der sattgrünen Regenwaldvegetation oder ein Bummel zum Markt „Place de la Victoire“ in der Stadt Pointe-à-Pitre: Guadeloupe ist Karibik pur. Bonjour heißt es auf Martinique, das französische Übersee-Département ist ein voll integrierter Teil Frankreichs und der EU. Hier ist der Euro offizielles Zahlungsmittel. Das herausragende Merkmal der Insel ist die Vermischung karibischen Ambientes mit französischem „Savoir-vivre“. Dies spiegelt sich nicht nur in der Sprache und Lebensart wider, sondern auch auf den Speisekarten: Bon appétit! Auf St. Lucia bestaunen die Reisenden Schwefelquellen und die markanten Vulkankegel „Pitons“, die Wahrzeichen der Insel. Die Vegetation hier ist schier überwältigend: dicht bewaldete Berge, Regenwald, Kakao- und Bananenplantagen. Das satte Grün und die exotische Blumenpracht machen jeden Ort der Insel zu einem besonderen Panoramaerlebnis. Neben ihrem karibischen Charme, besticht die Hafenstadt Castries durch historische Bauten, wie die reich verzierte Kathedrale „La Toc Battery“ oder die imposante Zentralbibliothek. Bevor die Erlebnis-Kreuzfahrt wieder in La Romana endet, stehen noch die ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curacao auf dem Programm. Diese versprechen malerische Kolonialarchitektur, unvergessliche Schnorchel-Erlebnisse in Korallenlandschaften, märchenhafte Sandstrände und Begegnungen mit Papageien, Kolibris, Pelikanen, Tölpeln und pinkfarbenen Flamingos.„Meeresbrise und Dominikanische Republik“, Gebeco Länder erleben21-Tage-Erlebnis-Kreuzfahrt ab 3.895 € inkl. FlügeLink zur Reise: www.gebeco.de/47-TC-15 Termine: 12.11.- 02.12., 26.11.-16.12., 10.12.-30.12., 24.12.2017-13.01.2018, 07.01-27.01.2018, 21.01.-10.02.2018, 04.02.-24.02.2018, 18.02.-10.03.2018, 04.03.-24.03.2018, 18.03.-07.04.2018