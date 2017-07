Freiwilligenarbeit - 12 wichtige Tipps vor der Abreise

(fair-NEWS)

Vor der Freiwilligenarbeit muss eine Menge organisiert werden. Denn ob die Reise in ferne oder ins europäische Ausland geht - jede freiwillige Tätigkeit will gut geplant sein!Im Folgenden hat www.auszeit-weltweit.de wichtige Punkte zusammengestellt, die ihr vor jeder Ausreise überprüfen solltet:Ist mein Reisepass noch gültig? Und ist er auch noch 6 Monate über mein Einreisedatum gültig?2. Brauche ich für mein Reiseziel ein Visum? Wenn ja, habe ich mich über die Visabestimmungen informiert und ggf. ein Visum beantragt und erhalten?3. Ist die Anreise geklärt? Habe ich Flug- und/oder Bustickets zur Hand?4. Ist alles bezüglich der Unterkunft im Zielland geklärt? Was muss ich mitbringen?5. Habe ich für den Fall der Fälle eine Auslandkrankenversicherung abgeschlossen?6. Habe ich alle wichtigen Impfungen für mein Zielland von meinem Hausarzt erhalten?7. Habe ich Kopien aller wichtigen Unterlagen gemacht? (Kopien des Reisepasses, Impfpasses und der Krankenversicherung sollte man auf jeden Fall zur Sicherheit dabei haben.)8. Habe ich meine Kreditkarte (+ die Kreditkartensperrnummer) eingepackt? Bzw. habe ich mich bei der Bank informiert, ob ich mit meiner EC-Karte Geld abheben kann?9. Habe ich etwas Handgeld für die ersten Tage in die jeweilige Währung umgetauscht (€ oder US$ tun es in den meisten Ländern auch, diese können dann am Flughafen in einer Wechselstube getauscht werden)?10. Ist meine Reiseapotheke mit allem Nötigen ausgestattet? Besonders wichtig sind Pflaster, Mückenspray und Sonnencreme. Auch an Schmerzmittel, Mittel gegen Erkältung, Magen-Darm-Tabletten, Tabletten gegen Übelkeit und evtl. Malariaprophylaxe solltest du denken!11. Brauche ich in meinem Zielland einen Adapter? Wenn ja, habe ich einen besorgt? Wir empfehlen einen Multi-Adapter, den du in allen Ländern nutzen kannst.12. Ist meine Kamera funktionstüchtig? Und ist genügend Speicherplatz vorhanden? Es wäre ja ziemlich ärgerlich, wenn man all die schönen Erfahrungen, die man machen wird, nicht festhalten könnte!Wenn du diese Punkte erfüllt hast, kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen und es kann losgehen! Und keine Sorge - wir bei Auszeit weltweit bereiten dich ohnehin bestens auf deine Reise vor und schicken dir vor deiner Ausreise neben vielen anderen Informationen eine ausführliche Check- und Packliste zu.Alle Informationen zur Freiwilligenarbeit findet ihr unter: www.auszeit-weltweit.de/Freiwilligenarbeit



Bildinformation: Freiwilligenarbeit in Indonesien