Preisgekrönter Entwurf ist Haus des Monats Juli

Märchenhaft wohnen in einem Landhaus der ExtraklasseSchneeweiße Fassade, Fenster mit Sprossen und grünen Holzläden, Zwerchhaus und Gauben: Der Anblick dieses freistehenden Landhauses lässt den Betrachter unweigerlich in Märchenträume aus Kindertagen gleiten. Größte Harmonie verbindet die traditionelle Ästhetik mit ihren für den Landhausstil typischen Attributen mit der reizvollen Umgebung unter alten Bäumen am Waldesrand.Ausgezeichnet mit dem Deutschen Traumhauspreis 2017Nicht nur mit seinem Äußeren überzeugt dieses Landhaus aus der Fertigung des Herstellers Haacke. Die Bewohner genießen auf 317 Quadratmetern Wohnfläche modernen Komfort, der keinen Wunsch offenlässt. Grundriss und Ausstattung begeistern. Zelebriert wird offenes Wohnen, Annehmlichkeiten wie Kamin, Sauna oder eine Fußbodenheizung verleihen Wohlfühlatmosphäre. Hervorragende Wärmedämmung und energieeffiziente Haustechnik sichern KfW-Effizienzstandard 55 und halten Betriebskosten auf Dauer niedrig.Belohnt wurde diese Meisterschaft im Hausbau jetzt mit dem Deutschen Traumhauspreis. Die Leser der renommierten Zeitschriften „Bellevue“ und „Wohnglück“ wählten den Entwurf auf Platz Eins in der Kategorie Landhäuser.Wohngesundheit genießenDie Bewohner genießen ihr Leben im Bewusstsein, im Einklang mit der Natur zu sein. Denn für ein Haacke-Haus werden ausschließlich schadstoffgeprüfte Materialien verwendet, zudem sorgt heimisches Holz für eine positive CO2-Bilanz. Wohngesundheit wird bei Haacke groß geschrieben bis hin zur Einrichtung. Eine Checkliste hilft bei der Auswahl von Bodenbelägen oder Reinigungsmitteln.



Bildinformation: Gewann den Deutschen Traumhauspreis 2017: ein märchenhaft schönes Landhaus von Haacke. Foto: Haacke-Haus