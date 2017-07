Peitschenbär - Lust & Leidenschaft für das Liebesleben

(fair-NEWS)

(NL/4727683872) Den Summer of Spanking eröffnet der Peitschenbär mit einem Rabatt-Code, der bis zum 31.07.2017 gültig ist.Peitschenbär ist der BDSM Erotik Online Shop mit wahrhaft fesselnden Angeboten. Nicht erst seit dem Erfolg von Fifty Shades of Grey ist BDSM und Soft-BDSM total gefragt. Da kann schon mal der Wunsch nach einem besonderen Wochenende aufkommen. Was es dann braucht? Zuverlässige Qualität, faire Preise und schnelle Lieferung. In Berlin liefert Der Peitschenbär auf Wunsch sogar persönlich zum Wunschtermin aus.Spanking hält Einzug in die deutschen Schlafzimmer. Da ist man beim Peitschenbär genau richtig. Mehr als 150 verschiedene Modelle in den Kategorien Lederpeitschen, Gummipeitschen, Rohrstöcke und anderen Schlaginstrumenten warten auf den BDSM- und Soft-BDSM-Freund. <a href="www.peitschenbaer.de" title="www.peitschenbaer.de"> www.peitschenbaer.de</a> Die Produkte werden sowohl selbst Hergestellt, als auch speziell für Peitschenbär produziert. Dabei ist das Produktspektrum auf Neueinsteiger genau so ausgerichtet, wie auf den Fortgeschrittenen. Das Sortiment umfasst Spanking Toys für den Neueinsteiger, den Softi, für den Streichler, für Fortgeschrittene und natürlich auch für den Masochisten, der täglich seine Peitschenhiebe benötigt.



Bildinformation: Freiwilligenarbeit in Indonesien