Über 80 Neukunden, mehr als 20 Prozent Umsatzplus: flexword Translators & Consultants blickt auf Rekordhalbjahr zurück

(Mannheim, Juli 2017) Der internationale Sprachendienstleister flexword Translators & Consultants mit Hauptsitz in Mannheim (Baden-Württemberg) ist weiter auf der Erfolgsspur. Das Unternehmen, das zu den innovativsten Anbietern im Markt gehört, konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um über 20 Prozent steigern. Damit blickt flexword auf das erfolgreichste Halbjahr seiner Firmengeschichte zurück. Zum positiven Ergebnis trugen dabei sowohl der Gewinn von mehr als 80 Neukunden seit Januar als auch die erfolgreiche Implementierung neuer, zukunftsweisender Technologien bei. Auch die Servicezeitenverlängerung, die sich flexword dank seines neuen US-Standorts in Jacksonville (Florida) bietet, beflügelte das Ergebnis. Goranka Mis-Čak, Gründerin und Geschäftsführerin von flexword: "Das äußerst erfreuliche Ergebnis belegt, dass sich unsere Qualitäts-, Expansions- und CRM-Strategien sowie die kompromisslose Investition in neue Technologien bezahlt machen. Hinter uns liegen extrem fordernde, aber auch erfüllende Monate, die uns in unserer Zukunftsstrategie bestärken. Daran werden wir anknüpfen, um das zweite Halbjahr ebenso erfolgreich zu gestalten." In besonderer Weise hatte sich flexword dem Thema Kundenzufriedenheit gewidmet, aber auch der engen Zusammenarbeit mit weltweit insgesamt 6.500 Übersetzern, Lektoren und Sprachexperten.Die mehr als 80 neuen Kunden stammen aus den flexword Kernbranchen Biotechnologie und Medizintechnik sowie Wirtschafts- und Anwaltsunternehmen, aber auch aus dem Bereich Anlagen-, Hoch- und Tiefbau. Geschäftsführer Werner Arnautovic: "Wir haben in den ersten Monaten des Jahres den Fokus stark auf den Bereich Akquise gelegt, zugleich zahlen sich aber unser Qualitätsbekenntnis und die gute und von großem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus." Auch dem Auf- und Ausbau eines funktionierenden Netzwerks von erstklassigen Übersetzern und Lektoren weltweit hatte flexword zuletzt viel Zeit gewidmet. Mit Erfolg: In einer anonymen Onlinebefragung von 5.000 Fachübersetzern, Fachlektoren und Dolmetschern wurden flexword in den drei Kategorien Auftragslage, Zusammenarbeit und Vergütung Bestnoten erteilt. Arnautovic weiter: "Unser Übersetzernetzwerk und dessen Leistungsfähigkeit sind der Schlüssel unseres Erfolgs. Deshalb werden wir auch in Zukunft alles daransetzen, dass das flexword Netzwerk ebenso zufrieden ist wie unsere Kunden oder Lieferanten."Investition in neue TechnologienAuch die Integration neuer Technologien in die Arbeitsprozesse von flexword, das neben Mann-heim und Jacksonville auch Standorte in London und Serbien unterhält, hat den Erfolg der vergan-genen Monate ermöglicht. So konnte durch die Weiterentwicklung von Applikationen der Zeitaufwand für die Postformatierung von Adobe InDesign-Files und anderen DTP-Formaten deutlich verkürzt und die Fehlerquote drastisch gesenkt werden. Und da immer mehr Industriekunden von flexword mit CMS-Lösungen wie TYPO3, SCHEMA ST4, TIM-RS oder iBrams arbeiten, muss auch der Content-Tausch zwischen dem Redaktionssystem des Auftraggebers und der Übersetzungs-umgebung einschließlich CAT-Tools optimal funktionieren. Deshalb stellt flexword mittlerweile herstellerübergreifende Lösungen für Austauschformate wie XML oder XLIFF bereit.Gute Prognosen fürs zweite HalbjahrAuch für die nächsten sechs Monate stehen die Zeichen auf Erfolg. Goranka Mis-Čak: "Wir verzeichnen schon jetzt ein hohes Projektvolumen für den Sommer." Um die gesteigerte Nachfrage bedienen zu können, plant flexword, im zweiten Halbjahr vor allem am Mannheimer Zentralsitz sein Personal um rund zehn Prozent auszubauen.Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.flexword.de/">https://www.flexword.de/</a>



