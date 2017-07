Logivest berät bei Flächenbedarf für Logistik in NRW

(fair-NEWS)

Am Kölner Großmarkt expandiert ein Logistik Unternehmen aus der Lebensmittelbranche in direkter zentraler Stadtlage und mietet ein 2.000 m² großes Logistik Objekt am angestammten Standort. Ebenfalls im Lebensmittelsegment tätig ist ein Dienstleister für Getränke Logistik, der in Bedburg eine 3.300 m² große Logistik Fläche als Untermieter angemietet hat. Genutzt wird die Fläche, die im Industrie- und Gewerbepark "Bedburg/Bergheim Mühlenerft" liegt, als Ausweichlager für Warenüberschuss in den Sommer- und Herbstmonaten. Von der A46 aus ist der Logistik Standort innerhalb weniger Minuten ohne jegliche Ortsdurchfahrt erreichbar. Bei beiden Deals war es gefragt, alle Interessensparteien unter einen Hut zu bekommen und die unterschiedlichsten Anforderungen und Wünsche zu berücksichtigen. Geschafft hat Logivest dies durch eine offene und aktive Kommunikation mit allen Beteiligten.In Düsseldorf suchte ein bekannter Künstler ein Logistik Objekt zur Lagerung seiner Werke und wurde mithilfe von Logivest im "Gewerbepark Heesenstraße" in Düsseldorf Heerdt fündig. Angemietet wurde dort eine Logistik Fläche von rund 700 m² für die Dauer von zehn Jahren. Herausforderung bei der Suche nach einer Lagerfläche für Kunstobjekte war die, dass sich die Räumlichkeiten gleichzeitig auch als Showroom eignen sollten. Durch den mit Glas abgetrennten Eingangsbereich und den natürlichen Lichteinfall über ein Sheddach bietet das Logistik Objekt im Westen Düsseldorfs die Möglichkeit einer solch doppelten Nutzung.Auch in Bayern konnte Logivest bei der Suche nach Logistik Objekten beratend tätig sein:Ein KEP-Dienstleister verlängert seinen Mietvertrag für eine klassische Logistik Umschlagshalle in Hallbergmoos nahe München. Aufgeteilt ist die Halle in knapp 4.000 m² Umschlagsfläche und etwa 2.000 m² Büro- und Sozialfläche. Das Logistik Objekt misst insgesamt eine Gebäudefläche von ca. 5.800 m² und verfügt zudem über eine ca. 14.500 m² große Außenfläche. Mit der Vertragsverlängerung sichert sich das Unternehmen weiterhin einen der Top-Standorte in Südbayern. "Das Gewerbegebiet Spöckwiesen, in dem die Cross-Docking Halle liegt, grenzt unmittelbar an den Münchner Flughafen an und ist innerhalb weniger Minuten von der Autobahn A92 aus erreichbar. Diese gute infrastrukturelle Lage ermöglicht eine schnelle Versorgung des Ballungsraumes München sowie des angrenzenden Umlandes. Ein weiteres Kriterium für die Verlängerung des Mietvertrags war zudem die Möglichkeit einer Hallen-Erweiterung", beschreiben die Berater für <a href="https://www.logivest.de/immobiliensuche/karte">Logistikimmobilien</a> bei Logivest die wesentlichen Entscheidungspunkte.Und in Bamberg benötigt ein Ladenbauer für den Umbau eines Supermarktes eine Logistik Fläche, um Baumaterialien zu lagern. Dafür hat das Dienstleistungsunternehmen, das SB-Warenhäuser, Ladenketten oder Outlets effizient einrichtet, eine 2.350 m² große Logistik Fläche im Gewerbegebiet Gutenbergstraße im Südosten Bambergs angemietet. Wichtig bei der Suche nach einem geeigneten Logistik Objekt war die hohe Flexibilität was die Mietlaufzeit betrifft. Die Frage nach flexiblen Mietlaufzeiten stellt sich immer häufiger. Vor allem bei jungen Branchen wie dem E-Commerce, die auch durch zahlreiche Start-ups gekennzeichnet ist. Entsprechend notwendig ist es heutzutage, Lagerkapazitäten und <a href="https://www.logivest.de/beratungsangebot/logistikberatung">Logistik</a> Strukturen flexibel zu gestalten.



