Hochwertige Hotelwäsche macht den Unterschied

(fair-NEWS) Hotels und Pensionen, die ihre Gäste nicht nur zufriedenstellen, sondern zu glücklichen Stammgästen machen möchten, sollten auf Wäsche von ausgezeichneter Qualität setzen. Das wirkt sich auf das Wohlbefinden der Besucher und auch auf die Umsätze positiv aus und reduziert zudem noch den Aufwand. Hierbei lohnt sich die Zusammenarbeit mit einem professionellen und erfahrenen Partner wie Bertsch Hotelwäsche, der die Wäsche nicht nur vorkonfektioniert anbietet, sondern auch nach Maß produziert und seinen Kunden weitere Extraleistungen bieten kann.



Egal ob Urlaub oder geschäftlich: Reisende möchten sich wohlfühlen, wenn sie in einem Hotel oder einer Pension absteigen. Dazu gehören unter anderem eine bequeme Matratze sowie saubere Kissen und Decken. Aber auch Wäscheprodukte spielen dabei eine große, allerdings immer wieder unterschätzte Rolle. Das reicht von einladend gedeckten Tischen über kuschelige Handtücher bis hin zu weichen Kopfkissenbezügen und Bettwäsche.



Zum Wohlbefinden trägt natürlich auch die Optik bei. Denn Hotelwäsche, die perfekt zum Ambiente passt oder durch das tolle Design reizvolle Akzente setzt und bewundernde Blicke auf sich zieht, schafft eine Wohlfühlatmosphäre. So können sich Gäste nach dem anstrengenden Geschäftstermin oder Sightseeing perfekt entspannen und werden bestimmt auch zukünftig wieder ein Zimmer im gleichen Haus buchen.



Hochwertige Hotelwäsche macht sich in Hotels und Pensionen sogar in mehrfacher Hinsicht bezahlt. Sie überzeugt nicht nur anspruchsvolle Gäste, sondern zeichnet sich auch durch eine lange Lebensdauer aus und lässt sich oft auch einfacher reinigen als Wäsche für den Privatgebrauch. So verschwindet auf qualitativ guten Tischdecken so mancher Fleck mit geringem Pflegeaufwand spurlos, der bei herkömmlichen Textilien noch lange sichtbar bleibt. Somit erspart spezielle Hotelwäsche den Gastwirten den häufigen Nachkauf neuer Tischdecken, Handtücher usw. - denn wer möchte seinen Gästen schon fleckige Wäsche präsentieren?



Bertsch Hotelwäsche ist seit über drei Jahrzehnten als Anbieter von Qualitätstextilien tätig. Zahlreiche Hotels, Pensionen, Schifffahrtsgesellschaften und viele weitere Kunden haben sich für die Wäscheprodukte des Familienunternehmens entschieden. Beim umfangreichen Sortiment, das beispielsweise Bett- und Tischwäsche, Decken, Laken, Kissen und Frottierwaren umfasst, bleiben keine Wünsche offen.



Besonders viele renommierte Hotels vertrauen auf die Produkte des Familienunternehmens. Warum das so ist, erklärt der Geschäftsführer Robert Bertsch: "Unsere Wäsche gefällt nicht Gästen und Hoteliers gleichermaßen, weil sie gut aussieht und sich angenehm anfühlt und weil sie zudem sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen ist. Auch Sonderwünsche erfüllen wir zuverlässig und zeitnah." Käufer können nicht nur aus einer Vielzahl von Designs und Materialien wählen, sondern auch besondere Services nutzen, die einen echten Mehrwert bieten. So lässt sich die Wäsche etwa mit dem Einwebservice des Unternehmens aufwerten und individualisieren.



Über Bertsch Hotelwäsche:



Der Wäschespezialist ist bereits seit dem Jahr 1986 mit großem Erfolg im Textilsektor tätig und zählt heute zu den führenden Objektausstattern in Deutschland. Das Familienunternehmen versorgt Hotels, Pensionen, Restaurants, Sanatorien, Gesundheitszentren, Institute, Schifffahrtsgesellschaften und viele andere Kunden im In- und Ausland mit hochwertigen Wäscheprodukten. Best Western Hotels, Hapag-Lloyd, Lufthansa, MSC Kreuzfahrten und Steigenberger Hotels sind nur einige von vielen bekannten und zufriedenen Referenzkunden, die <a href="https://www.bertsch-hotelwaesche.de/">Bertsch Hotelwäsche</a> zum Teil bereits seit vielen Jahren ausstattet.