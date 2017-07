So bereiten Sie eine spektakuläre Strandparty vor

(fair-NEWS)

Viele Familien freuen sich schon darauf, den lang ersehnten Urlaub in fernen Ländern zu verbringen oder mit dem Auto an die Ostsee bzw. Nordsee zu pilgern, um dort auf einem Campingplatz zu zelten oder ein Ferienhaus zu beziehen. Und was wird aus den daheim gebliebenen Kindern, die wegen der beruflichen Verpflichtungen der Eltern oder aus finanziellen Gründen keine Reise buchen können? Diese Mädchen und Jungen wollen in den Ferien auch etwas erleben. Wie könnte man das anders auf die Beine stellen, als mit einer spektakulären Strandparty, sei es am heimischen Kiessee, im Freibad oder am eigenen Swimmingpool.Der Kindergeburtstag als besonderer Höhepunkt findet ja leider nur einmal im Jahr statt. Warum soll man also nicht mal zu einem anderen Zeitpunkt ein tolles Kinderfest durchführen, welches vom Ablauf her einer Kindergeburtstagsparty ähnelt, nur dass eben niemand Geburtstag hat? Dazu gehört natürlich auch die richtige Partydekoration für den Speisetisch. Schließlich möchten die Girls und Boys ja auch leckeren Kuchen, köstliche Muffins oder knusprige Plätzchen serviert bekommen und am Abend eine knackige Bratwurst vom Grill verzehren - und das an einer besonders originell gedeckten Speisetafel.Viele wissen gar nicht, dass für das Partymotto UNTERWASSERWELT zahlreiche Partydesigns angeboten werden. Bei kleinen Kindern im Kindergartenalter könnte man auf die Deko-Accessoires mit der niedlichen Meerjungfrau SINA SEESTERN zurückgreifen. Diese bezaubernde Blondine mit einer Fischflosse anstelle ihrer Beine sieht man auf den Trinkbechern, den Kuchentellern, den Partyservietten und der abwischbarer Folientischdecke mit einem süßen Delfin spielen. Die himmlischen Dekorationsartikel sind auch hervorragend für ein Schwimmbadfest im Kindergarten oder als außerschulische Veranstaltung geeignet.Selbstverständlich sollen auch alle Fans vom Clownfisch Nemo und dem neueren Computer-Animationsfilm „Findet Dorie“ bedient werden. Für alle Freunde von Nemo und des zerstreuten Doktorfisches Dorie gibt es dank der perfekten Vermarktung paradiesisch schöne Partyartikel als Beachparty-Zubehör. Sogar Partykerzen für eine ultimative Mottotorte zu diesem Thema sind käuflich zu erwerben. Wer beim traditionellen Kaffeetrinken auch knusprige Partyplätzchen anbieten will, der muss wissen, dass es auch Plätzchenformen mit Meerestiermotiven für das selbstzubereitete Partygebäck gibt - sogar in kompletten Ausstechformen-Sets zum Thema Unterwasserwelt.Die größeren Schulkinder schwärmen da schon eher für die etwas gefährlicheren Artgenossen von Nemo und Co. Diese Ansprüche können mit den besonders coolen Komplettsets im FIN FRIENDS-Look bedient werden. Darauf ist ein gefährlich dreinschauender Haifisch mit messerscharfen Zähnen zu bewundern. Dem möchte man wirklich nicht unter Wasser beim Schwimmen begegnen. Sogar Partyeinladungen mit dem englischen Spruch „You‘re invited!“ sind im Angebot, so dass man die potentiellen Gäste auch themengerecht zur spektakulären Beachparty laden kann.Doch die Kids wollen ja nicht nur speisen, sondern sie möchten sich auch durch schöne Badespiele und Schwimmspiele begeistern lassen. Diese Bestandteile der Partyanimation sollten gründlich geplant werden, damit keine Enttäuschungen vorkommen. Auch das richtige Spielzubehör und die begehrten Hauptpreise und Belohnungen, für die sich die Anstrengung auch wirklich lohnt und für die man auch mal ein unfreiwilliges Bad in Kauf nimmt, sollten vorhanden sein. Beliebte Partyspiele für draußen werden beispielsweise hier in großem Variantenreichtum beschrieben:Und schöne Mitgebsel-Sets als Gewinne für die Badespiele wie beispielsweise ein cooles Bowlingspiel mit dem Doktorfisch Dorie oder Nemo-Figuren als Badewannenspielzeug bzw. Strandspielzeug gibt es bei der Geburtstagsfee:Wenn man diese entsprechenden Zubehörartikel alle bereitliegen hat und die Partyanimation geplant ist, kann man entsprechend der Witterung auch kurzfristig und ganz flexibel eine solche Strandparty auf die Beine stellen. Viel Spaß dabei!



Bildinformation: Eine coole Partytischdecke aus der Kategorie FIN FRIENDS mit einem gefräßigen Haifisch