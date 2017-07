Wirtschaftsmacht Frankfurt am Main

(fair-NEWS) Frankfurt am Main, die Stadt mit der imposantesten Skyline Deutschlands - auch liebevoll Mainhatten genannt - ist zugleich die dynamischste Stadt Deutschlands und eine internationale Finanz- und Messestadt, so die Meinung von Rieta Vanessa de Soet.



In Frankfurt am Main erwirtschaften mehr als 300.000 Unternehmen mit einem interessanten Branchenmix in ein jährliches Bruttoinlandsprodukt von ca. 180 Milliarden Euro und beschäftigen mehr als 2,5 Millionen Menschen. Darüber hinaus ist Frankfurt der Mittelpunkt der Rhein-Main-Region, in welcher 5,3 Millionen Menschen leben, so Rieta Vanessa de Soet weiter.



Hierbei spielt die zentrale Lage der Stadt eine große Rolle. Frankfurt am Main verfügt über eine exzellente Infrastruktur mit einem der grössten Flughäfen der Welt.



Frankfurt am Main hat sich mit der Börse über mehrere Jahrzehnte zu einer wichtigen Finanzmetropole entwickelt, dessen Rolle weiterhin an Bedeutung zunimmt. Frankfurt könnte unter anderem durch den Brexit profitieren, da mehr Finanzunternehmen und Börsenmakler in die hessische Stadt umsiedeln möchten.



Für Unternehmen bietet Frankfurt also das perfekte Klima um zu wachsen. Auch die De Soet Consulting hat in Frankfurt ihren Ursprung, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der De Soet Consulting und bleibt ein wichtiger Standort für die Business Center Branche.