Berlin: Verkaufsstart für 64 weitere Wohnungen im Park Carré am Volkspark Wilmersdorf

(fair-NEWS)

Am kommenden Wochenende startet PROJECT Immobilien in der Durlacher Straße in Berlin mit dem Verkauf von weiteren 64 Eigentumswohnungen im Großbauvorhaben „Park Carré“ am Volkspark Wilmersdorf. Die ersten beiden Bauabschnitte befinden sich in der Bauphase und sind aufgrund der hohen Nachfrage bereits fast abverkauft.Das „Park Carré“ entsteht auf einem trapezförmig geschnittenen Grundstück südlich des Volksparks entlang der Durlacher Straße, der Kufsteiner Straße und des öffentlichen Fußwegs in der Kuppenheimer Straße in Berlin. Der dritte und letzte Bauabschnitt umfasst 64 Eigentumswohnungen mit 2 bis 5 Zimmern und Wohnflächen von circa 58 bis 131 m². Jede der Wohnungen verfügt über eine Terrasse mit Garten, einen Balkon oder eine Dachterrasse und ist mit Echtholzparkett, Fußbodenheizung, Markensanitäranlagen und überwiegend bodentiefen Fenstern ausgestattet.Insgesamt realisiert PROJECT Immobilien im „Park Carré“ 196 Eigentumswohnungen und eine Tiefgarage. Ergänzend dazu errichtet der Projektentwickler und Bauträger in der südlich verlaufenden Wexstraße mit den „ParkSuites“ einen weiteren Neubau mit 207 vollmöblierten Mikro-Apartments, durch den sich das Gesamtensemble zu einem geschlossenen Karree mit grünem Innenhof zusammenfügt.Begehrte Wohnlage in Charlottenburg-WilmersdorfNur rund 100 Meter vom Grundstück entfernt beginnt der 2,5 Kilometer lange Grünzug des Volksparks Wilmersdorf, der den Bewohnern eine Vielzahl an Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten bietet. Gleichzeitig ist die Verkehrsanbindung über die nahegelegene A100 sowie die S- und U-Bahnhöfe Bundesplatz und Innsbrucker Platz als sehr gut einzustufen.Der Verkauf des dritten Bauabschnitts startet am Samstag und Sonntag, 08. und 09.07.2017 von 12 bis 16 Uhr im Info-Center vor Ort in der Durlacher Straße 5 in 10715 Berlin-Wilmersdorf.



