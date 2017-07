Reizdarm - Selbstbetroffene lebt heute beschwerdefrei

(fair-NEWS)

Seit 10 Jahren geht Autorin Beuke in die Öffentlichkeit und schreibt ungeniert über den Reizdarm und seine schmerzhaften „Plagen“. Sie selbst litt fünf jahrelang unter der Krankheit, ehe sie durch Disziplin und Nahrungsumstellung wieder zurück in ein ganz normales Leben fand.Mit ihrem aktuellen Buch „Low bei Reizdarm“ gibt sie Betroffenen, die nötigen Informationen, um gegen diese Krankheit anzugehen. Die Autorin beschreibt, dass sie seit ihrer Ernährungsumstellung und ohne Medikamente gegen Durchfälle bis heute beschwerdefrei lebt.Bibliographische Angaben:Buchtitel: Low Carb bei ReizdarmAutorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7431-3828-5EURO 4,99Beschreibung: Als ehemalige Reizdarm-Patientin schreibt die Autorin Rat- und Kochbücher für Menschen, die unter ständigen Darmproblemen leiden. Sie selbst litt jahrelang unter Verdauungsprobleme, die an einen Reizdarm erinnern - und kämpft mit der Low Carb Ernährung erfolgreich gegen die Beschwerden an.Sie entwickelt alle Low Carb Rezepte mit frischen Zutaten, kocht, backt, probiert und testet alles selber aus. Die Backwaren, die Hauptgerichte, die Beilagen und die Nachspeisen schmecken nicht nur sehr lecker, sie sind vor allem gut verträglich und leicht verdaulich - gelten somit als darmfreundlich.Alle 45 Kochanleitungen sind mit Kohlenhydratangaben in Gramm ausgewiesen und unterteilt nach: Backwaren, Pfannen-, Topf- und Auflaufgerichte, Beilagen und Nachspeisen.Sabine Beuke ist seit 10 Jahren Ernährungsexpertin in Sachen Darmgesundheit. In ihren Rat- und Kochbüchern erklärt sie die heilwirksamste Low Carb Methode bei einem Reizdarm, die sie persönlich ausführlich getestet und für wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher:• 2014 Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche (ISBN 978-3-7347-3759-6)• 2016 Vier Jahreszeiten LOW CARB (ISBN 978-3-7412-9709-0)• 2016 Low Carb bei Reizdarm (ISBN 978-3-7431-3828-5)Mit Autorin Jutta Schütz sind folgende Gemeinschaftswerke erschienen:• 2013 Low Carb Party (ISBN 978-3-7322-3250-5)• 2013 Low Carb Hexenküche (ISBN 978-3-7322-4462-1)• 2013 Psychologie kurz und knapp verpackt (ISBN 978-3-7322-3492-9)• 2015 LOW-CARB 555 Rezepte/BEST OF (ISBN 978-3-7386-3677-2)• 2016 Vegetarisches LOW CARB (ISBN 978-3-8423-8317-3)• 2016 eBook-Reihe (30 verschiedene Gesundheitsthemen)© 2017 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: Low Carb bei Reizdarm