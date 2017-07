(fair-NEWS)

Jede Firma, die effektiv und professionell für sich werben will, benötigt ein gut durchdachtes und designtes Logo. In der Region Düsseldorf und Neuss steht dafür das Unternehmen Werkier Grafikdesign seinen Kunden zur Seite. Es befasst sich – neben anderen wichtigen Servicebereichen wie Webdesign und Corporate Design – mit der Logogestaltung für kleine und mittelständische Unternehmen. Auch Existenzgründer können vom Fachwissen und dem umfassenden Know-how von Werkier Grafikdesign profitieren.Logo Design – professionell und effektivEin gutes Firmenlogo soll vor allem zwei Ziele verfolgen: Zum einen stellt es auf einen Blick das Unternehmen dar und vermittelt den Kunden und auch allen anderen Interessierten, womit sie es zu tun haben. Zum anderen bietet ein markantes Logo einen hohen Wiedererkennungswert – und dies ist in der heutigen Welt mit ihrer Vielzahl an Eindrücken und Reizen äußerst wichtig. Das Team von Werkier weiß um diese Aspekte und bezieht sie in ihr professionelles Logo Design mit ein.Zur Logogestaltung gehört nämlich weitaus mehr als lediglich einige kreative grafische Effekte und Tricks. Die Grundlage beim Logo Design wird von zwei Punkten geprägt: erstens von der Zielgruppe und zweitens davon, wie Menschen Logos und andere gestalterische Elemente typischerweise wahrnehmen. Was weckt die Aufmerksamkeit und macht neugierig? Welche Elemente wirken hingegen eher negativ? Die Mitarbeiter von Werkier wissen dies genau und richten ihr Logo Design präzise an diesen Aspekten aus.Logos für ExistenzgründerAuf diese Weise entstehen Logos für Existenzgründer sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die dazu beitragen die Marktposition zu stärken und auszubauen. Sobald potentielle Kunden die Logos entdecken, erkennen sie die dazugehörige Firma – ein Wiedererkennungswert ist geschaffen und dies erzeugt eine positive Bindung an das Unternehmen. Damit ragt es aus der Masse – und der Konkurrenz – heraus. Professionelle Logogestaltung in Düsseldorf und Neuss: Mit Werkier Grafikdesign – www.werkier.de kann sich jedes Logo im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen.AngebotWir übernehmen für Sie den kompletten Service rund um die Erstellung von Printmedien und Werbemitteln. Gerne unterbreiten wir für Sie ein individuelles Angebot! Kontaktieren Sie uns für mehr Infos: Tel.: +49 2131 386 987 1 – Mobil: +49 157 728 838 43 – E-Mail: grafikdesign(at)werkier.de