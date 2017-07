(fair-NEWS) Rund 80% aller Internetnutzer sind heute mobil und greifen über das Smartphone oder den Tablet Computer auf Informationen, Angebote und Dienstleistungen im Web zu. Um im Wettbewerb zu bestehen und für Ihre Zielgruppe attraktiv zu sein, sollten Sie eine responsive Website (Responsive Webdesign Beispiele) gestalten und Ihre Auffindbarkeit erhöhen.



Responsive Webdesign: Ihr Vorteil im Online Wettbewerb



Die Vorteile ergeben sich aus der perfekten Darstellung Ihrer Inhalte, egal ob der Besucher Ihres Online-Shops die Seite mit dem iPad, dem iPhone oder Smartphones anderer Hersteller öffnet. Es ist absehbar, dass die Anzahl mobiler Nutzer in Zukunft weiter wächst und den primären Bestandteil Ihrer Kundschaft ausmacht. Mit Responsive Webdesign greifen Sie bereits jetzt einen wichtigen Trend mit Zukunftsperspektive auf und passen sich dem Anspruch des digitalen Zeitalters an. Die Ansprüche Ihrer Besucher und die Anforderungen an Websites verändern sich stetig.



Durch die unterschiedlichen Display-Größen und den Zugriff über das mobile Internet sollten Websites heute ohne externe Maßnahmen wandelbar und auf jedem Endgerät darstellbar sein. Kurze Ladezeiten und optimal komprimierte Bilder wie Video-Content sind drei wichtige Aspekte für Ihre Bekanntheit und die Akzeptanz Ihrer Kunden. Die responsive Website schafft nicht nur Ihren Besuchern, sondern auch Ihrem Unternehmen Vorteile. Updates und neuer Content müssen nur einmal implementiert werden, damit sie sowohl auf dem stationären Computer und auf dem Smartphone oder Tablet PC dargestellt werden. Sie sparen durch Responsive Webdesign viel Zeit und damit verbunden auch Kosten, die Sie für mehr wirtschaftliche Effizienz ins Marketing und in Ihr Kerngeschäft investieren können.



So werden Online-Shops mobil



Responsive Webdesign ist die Webgestaltung der Gegenwart und zukünftiger Erfolge im Internet. Ihr Shop wird präzise auf jedem Display dargestellt und gibt Ihren Besuchern die Chance, Bestellungen vom iPad aus vorzunehmen und Informationen über das iPhone abzurufen. Die Erstellung responsiver Sites stellt vor einige Herausforderungen und bedarf Kompetenz aus langjähriger Erfahrung und Expertise. Nur bei einwandfreier Funktionalität und Optik können Sie Ihre Zielgruppe beeindrucken und sich von Mitbewerbern abheben. Binden Sie den Vorteil der neuen Mobilität im Unternehmen ein und erzielen durch Responsive Webdesign eine höhere Reichweite und mehr Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe.



