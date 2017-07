(fair-NEWS)

Eine professionell gestaltete Imagebroschüre weckt Interesse.Imagebroschüre ist etwas körperliches. Das heißt sie hat im Gegensatz zu rein virtuellen Informationen etwas aufdringliches und das soll auch so sein.Um heutzutage nicht im Meer der Mitbewerber unterzugehen braucht jedes Unternehmen, vor allem die mittleren und kleinen, nicht eine sondern seine(!) Corporate Identity und sein Image. Bevor man sein Image von anderen verpasst bekommt sollte man lieber selber eines gestalten. Denn Leerräume werden oft schneller besetzt als einem lieb sein kann. Selbst wenn dies nur im Geiste geschieht.Wenn Sie ein klares Image für Ihre Firma definieren, trägt dies dazu bei das Kundenspektrum welches Sie ansprechen wollen für sich zu interessieren und verhindert Anfragen von „Kunden" deren Bedürfnisse Sie von vornherein nicht mit Ihrem Portfolio abdecken können oder wollen. Sie werben also nicht nur erfolgreich, Sie schonen auch noch Ihre Ressourcen, denn nichts ist wertvoller und teurer als die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter!Es geht also darum, dass Sie ein klares Bild von Ihrem Unternehmen vermitteln, welches sozusagen die Basis der weiteren Kommunikation ist. Natürlich kann es auch nötig sein, neben einer Kerninformation verschiedene Varianten zu entwerfen, wenn man verschiedene Kundenarten oder Kundengruppen ansprechen will.Wichtig ist, dass hier kein Übermaß an Informationen angeboten wird. Dies wäre für eine Imagebroschüre zu viel. Sie muss übersichtlich sein und der Interessent muss sozusagen einen Roten Faden aufnehmen können, der ihn bis zu dem Punkt führt wo er sich Ihre Web-Seite betrachtet oder Sie gleich anruft bzw. Ihnen eine Mail schreibt.Warum wird immer noch so viel Werbung per Post verschickt im Zeitalter des Internets? Weil wir zu allem was wir tatsächlich in unseren Händen halten ein stärkeres Verhältnis haben als zu dem was wir nur sehen, also z. B. E-Mail Werbung. Das sieht man alleine schon daran, dass wir uns über unerwünschte Werbung im Briefkasten mehr ärgern als über Spam-Mails. Die löscht man einfach, wenn sie nicht schon das E-Mail Programm aussortiert. Einen Brief öffnet man in der Regel, wenn nicht schon der Umschlag allzu plump gestaltet ist. Man überfliegt ihn und muss ihn dann wegwerfen.Wenn man diesen Effekt damit kombiniert, dass eine Imagebroschüre in der Regel nur jemanden ausgehändigt wird, dessen grundsätzliches Interesse ja schon vorhanden ist, z. B. auf Messen, dann ergibt sich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Interessenten ein Kunde wird.Eine Imagebroschüre steckt der Interessent in seine Tasche und kann sie später in aller Ruhe betrachten.Selbst wenn dies nur aus Langeweile geschehen sollte sind Sie schon einen Schritt weiter! Die Wahrscheinlichkeit dass eine Imagebroschüre aus Papier in solchen Situationen noch einmal betrachtet wird ist viel größer als bei elektronischen Medien jeglicher Art. Ein ausführlicher Prospekt, auch in der Form einer CD, kann der zweite aber niemals der erste Schritt sein.Nichts wäre am Anfang schlimmer als zu viele Informationen und genau dies verhindert die Imagebroschüre schon alleine durch ihren Umfang. Deshalb ist Sie ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Marketing. Sie kann der erste oder zweite Schritt sein, in dem Falle dass ihr ein Werbespot, ein Plakat oder ein Werbebanner im Internet vorangingen, oder auch der erste Schritt.Selbst wenn ein Kunde nach ausführlichen Informationen fragt sollte die Imagebroschüre immer ganz oben auf liegen. Denn in ihrer Form und Kürze macht sie neugierig auf das was folgt. Man darf nie vergessen, dass das Durchlesen von ausführlichen Informationen Arbeit ist. Es nimmt wertvolle Zeit in Anspruch und die Imagebroschüre soll zeigen, dass es sich lohnt diese Zeit zu investieren.Wenn jemand ausführliche Informationen durchlesen soll, ohne dass er vorher einen Eindruck davon vermittelt bekommt, dass es sich für ihn lohnen wird dies zu tun, so zeigt dies auch eine gewisse Arroganz dem Interessenten gegenüber. Dies ist dann meist schon das Ende allen Interesses und bedeutet einen potentiellen Kunden weniger, denn nichts ist den Menschen so wertvoll wie ihre eigene Zeit.Man muss sich immer in die Situation desjenigen versetzen den man erreichen will. Jeder möchte sich erst einmal einen Überblick verschaffen bevor er weitere Zeit investiert, also kommt ein Unternehmen an einer guten Imagebroschüre nicht vorbei.



Bildinformation: Imagebroschüre professionell gestalten