Paramente: Unverzichtbar für den Gottesdienst

(fair-NEWS)

Die wunderbaren Paramente in der Kirche sind kunstvolle Textilien, die in der Liturgie verwendet werden. Sie sind durch ihre künstlerische Gestaltung, Bestickungen in Form von Silberfäden oder anderem Beiwerk sehr wertvoll und werden sorgsam behandelt.Abgeleitet vom lateinischen Ausdruck „parare mensam“, was soviel bedeutet wie den Tisch zu bereiten, ist es verständlich in Bezug zur Messe. Manchmal werden auch Talare, Priesterkleidung und anderes liturgisches Gewand unter dem Begriff Paramente geführt. Genau genommen zählen jedoch nur Textilien, die den Kirchenraum schmückend ausstatten, zu den Paramenten. Das Schultervelum verhüllt ein liturgisches Gerät, das nach altem Brauch verwendet wird.Dieses darf mit bloßen Händen nicht berührt werden und daher entstanden die Paramente. Die Evangelische Kirche kennt zum Beispiel diesen Begriff nur für den Behang des Pultes und dem Antependium, das die Vorderseite des Altars bekleidet.Die jeweiligen Paramente richten sich nach den Farben der Liturgie und sind oftmals mit christlichen Symbolen wie zum Beispiel einer Kerze verziert. In speziellen Paramenten-Werkstätten, wie sie oftmals in Klöstern betrieben werden, entstehen kostbare Paramente.Weitere Informationen auf: www.wasmer.de Handgefertigte Paramente sind eine besondere Aufmerksamkeit im Gottesdienst. Paramente verleihen dem Besuch im Gotteshaus einen ganz besonderen Glanz. Die Augen der Kinder leuchten, wenn der Priester die Paramente herausholt und auch die Augen der Älteren glänzen, denn mit jeder dieser Bewegungen werden Erinnerungen an früher wach, an die Veränderung der Gesellschaft, des Alltags, des eigenen Lebens.Die Paramente werden vielfach in liebevoller Handarbeit hergestellt und sorgsam bestickt, was den Preis und die eindrucksvolle Qualität für Paramente erklären dürfte.