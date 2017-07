Webdesign mit CMS WordPress

(fair-NEWS)

Für Existenzgründer oder kleine und mittlere Unternehmen im Raum Düsseldorf und Neuss ist es häufig schwer eine passende Webseite zu bauen, da das Knowhow fehlt und die Umsetzung schwierig ist. Wir, www.werkier.de , bieten Ihnen daher ein professionelles Webdesign: Wir erstellen Ihnen Ihren eigenen Internetauftritt, der Ihre Inhalt optimal repräsentiert und auch für alle gängigen Suchmaschinen optimiert wurde.Webseite mit WordPress – ein mehr als nützliches ToolIm Bereich Webdesign ist WordPress ein gängiges Tool, um Internetseiten effizient und gleichzeitig zielführend zu erstellen. Um WordPress nutzen zu können ist ein PHP-fähiger Server notwendig, der auch mindestens eine MySQL Datenbank umfasst. Die Installation des Tools ist einfach, so dass bereits nach wenigen Minuten die ersten Inhalte erstellt und geändert werden können. Nach dem Einloggen in die Oberfläche des Content Management Systems können der Titel der Seite sowie eine kleine Beschreibung festgelegt werden, darüber hinaus werden Headergrafik und Hintergrundbild definiert. Eine eigene Bilderdatenbank steht zur Verfügung. Per Klick auf „Seiten“ können sämtliche Seiten angezeigt und bequem bearbeitet werden. Die Erstellung der Inhalte ist sehr leicht, da Content entweder im Reintext oder im HTML-Format erzeugt werden kann. Auf diese Weise können Programmieranfänger genauso gut mit WordPress umgehen, wie Profis.Nachdem eine Designvorlage, ein Theme, gewählt wurde, kann dies jederzeit beliebig geändert werden. Für die Änderung sind allerdings HTML- und PHP-Kenntnisse von Vorteil. Es können auch mehrere Themes hochgeladen werden, zwischen denen individuell gewechselt werden kann – es handelt sich somit um individuelles und intelligentes Webdesign, was per Klick reagiert und Änderungen sofort übernimmt. WordPress-Seiten haben in der Regel eine sehr schnelle Ladezeit. Die meisten Designs/Themes überzeugen durch eine klare Struktur und eine moderne Optik. Das Content Management System ist darüber hinaus derart konzipiert, dass es Inhalte der kreierten Webseite sofort übernimmt und es für Suchmaschinen zugänglich macht. WordPress-Seiten sind somit für Suchmaschinen optimiert und werden von den Robots problemlos gefunden.Webdesign mit WordPress kann auch Spaß machen!Sinnvolle Plugins sowie interessante Möglichkeiten für schöne Menüs runden das Angebot ab. Natürlich können Inhalte auch von unerfahrenen Nutzern gepflegt und aktualisiert werden. Für die Einrichtung und Installation bedarf es oftmals Profis – damit Ihr Internetauftritt genau das bewirkt, was gewünscht ist.Und genau das bieten wir Ihnen!Wir, Werkier Grafikdesign im Raum Düsseldorf und Neuss, entwickeln auf dieser Basis Ihr individuelles Content Management System mit WordPress. Wenden Sie sich einfach auf www.werkier.de an uns, wir stellen Ihnen gern Ihre individuelle Webseite zusammen.AngebotWir übernehmen für Sie den kompletten Service rund um die Erstellung von Printmedien und Werbemitteln. Gerne unterbreiten wir für Sie ein individuelles Angebot! Kontaktieren Sie uns für mehr Infos: Tel.: +49 2131 386 987 1 – Mobil: +49 157 728 838 43